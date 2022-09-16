《魷魚遊戲》揚威艾美獎　李瑜美與導演黃東赫見韓媒

熱爆全球的Netflix韓劇《魷魚遊戲》最近揚威在美國舉行的《第74屆艾美獎》，男主角李政宰一擊即中勇奪視帝，導演黃東赫則勇奪最佳劇情導演，女星李瑜美就在《創意藝術艾美獎》獲得最佳客串女演員，而劇集亦奪得最佳特殊視覺效果、最佳特技表演及當代敘事節目最佳製作設計，共捧走6個獎。

李瑜美、黃東赫及其他《魷》劇團隊的人員今日（16日）在首爾出席記者會，跟韓媒分享得獎感受，李政宰則因為身在多倫多而透過視像通話參與。剛於昨日（15日）抵韓的黃東赫說：「明天就是《魷》劇面世1周年的日子，能夠與一起獲獎的團隊出席這麼有意義的活動，我感到既幸福又榮幸，這一年的旅程我會永遠記住。」

李瑜美則表示：「能在《艾美獎》奪得這麼好的獎項，可以來到這個活動，我真的好感謝，好想跟好多人分享，多謝大家。」李政宰就透過視像表示：「得獎一刻我曾經懷疑『這是我的名字嗎？』，到現在我也覺得好不真實。」談到不少人都很期待《魷》劇的第2和第3季，他說：「希望能通過第2和第3季讓韓國偉大的製片人有機會跟世界各地的人見面，請大家多多期待第2季。」

黃東赫笑指自己最想獲得最佳劇情組劇集獎，在聽到「S」發音時曾以為是《魷》劇的英文「Squid Game」，知道是《傳媒家族繼承人》（Succession）獲獎後感到失望，問到要拍第2季會否感到有壓力，他說：「壓力就似朋友一樣，是會陪伴我一世的，在拍第1季時也是背負着很大壓力，壓力有時也會成為動力。」談到李瑜美、鄭浩妍和朴海日的角色已在第1季死亡，他坦言現在覺得好苦惱：「我把好多演員都殺死了，特別是大家都喜愛的演員，我不知道會變成這樣，我也好煩惱。」