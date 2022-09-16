王丹妮同羅孝勇長期分隔兩地　激動鬧大交

女星王丹妮（Louise）今日（16日）出席護膚品活動，她透露最近工作忙碌，正好需要護膚品急救，而她即將起程到歐洲參加時裝周，笑言跟在澳洲讀書的老公羅孝勇返港及離港的時間完美錯開：「完全見唔到佢，惟有等下一個大假期，聖誕或新年，佢再返嚟香港。（長期要分隔兩地？）我哋以前成日黐到實，依家大家都成熟，所以都OK，對對方好信任同支持，精神上支持同愛更加重要，大家會安排時間一齊相聚，會更珍惜相聚時間。」

提到2人首次夫妻檔上陣拍MV，當中不乏夫妻吵架的情節，問到是否反映真實？Louise說：「冇咁誇張，我哋演嘅時候好激動，幕後製作團隊好驚，以為我哋真係鬧交，我哋只不過係好投入，之後一Cut機我哋即時嘻嘻哈哈，其實我哋平時好少鬧交。我覺得好難得同開心，同真實嘅另一半拍一個咁甜蜜嘅內容，講兩個人嘅關係，愛情點樣萌芽相處同經歷磨擦，係每對情侶拍拖必經階段，首歌係傳達一個愛嘅訊息，尤其疫情下更加需要呢種支持，好多情侶因為疫情而搞唔到婚禮或者多爭拗，大家要互相體諒、明白同欣賞對方，鬧交之後要諗番最初點解一齊，冇理由因為一次鬧交而破壞咗，咁兩個人嘅愛情先可以化恒久。」