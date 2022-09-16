7-Eleven 啟動「食得飯啦！」互助行動支持北河同行　

DFI 零售集團北亞區行政總裁朱秉志向明哥送上「食得飯啦！」牌匾，為互助行動揭開序幕。（左起：北河同行傅偉光（Hello 哥）、陳灼明（明哥）、DFI 零售集團北亞區行政總裁朱秉志、7-Eleven 香港及澳門常務董事劉家昌）（客戶提供）

【營業資訊】近年本港貧窮人口不斷上升，貧窮人數高達一百六十五萬，比率高達百分之二十四，每四名港人便有一名處於貧窮線下。根據最新香港貧窮情況報告，貧窮長者人數達五十八萬，獨居長者人口有二十一萬。疫情肆虐，不少基層失去工作和穩定收入，影響首當其衝，生活百上加斤，愈來愈多人需要即時的援助。

7-Eleven 扎根香港逾 40 年，作為社區一分子，期望與市民共度時艱，致力履行企業社會責任，貫徹服務和回饋社會大眾的宗旨。7-Eleven 於 2017 年開始支援由陳灼明（深水埗明哥）創辦的社企北河同行（下稱「北河」），每年捐助飯盒派發及贈送物資，共同為有需要人士，包括獨居長者、無家者及基層家庭提供一餐溫飽。

7-Eleven 宣布由9月15日起啟動「食得飯啦！」互助行動。「食得飯啦！」令人聯想起熱騰騰的飯餸已準備好，好讓大家隨時進食，正如明哥一直秉承的理念，堅持親自為有需要人士送上熱飯，提供一餐溫飽，而 7-Eleven 亦十分認同北河的理念。透過「食得飯啦！」互助行動，顧客每購買一盒 7-SELECT 飯盒，7-Eleven 即捐出 0.5 港元予北河，目標於一年內籌得二百萬港元，足夠提供逾 80,000 盒飯盒，相等於五個月的食物援助。

「一個飯盒 一份溫飽」 買指定 7-SELECT 飯盒即捐款$0.5

由即日起，顧客在本港任何一間 7-Eleven 便利店購買一盒指定 7-SELECT 飯盒，7-Eleven 即捐出 0.5 港元予北河同行，捐款會用作支持北河同行向無家者和有需要人士送上免費食物和物資，是次互助行動將持續 365 日，冀社會上更多人士能夠參與其中。

龐大店舖網絡作捐贈者與受助人士橋樑

7-Eleven 擁有全港最龐大店舖網絡，實體店舖超過 1,000 多間，形象深入民心，為社區重要的一員。我們明白社會各界人士願意為有需要人士出一分力，是次互助行動善用我們的店舖網絡優勢，為捐贈者與受助人士提供一個平台，讓社會各界人士均能參與其中，匯聚公眾力量，為北河提供一個長遠而穩定的支援，期望惠及更多有需要人士。

負責超市及便利店業務的 DFI 零售集團北亞區行政總裁朱秉志先生表示：「作為具社會企業責任的公司，我們非常樂意為社會作出貢獻和付出。現時新冠肺炎疫情肆虐下，對社會各界均造成嚴重的影響，尤其對一班基層市民。7-Eleven與北河同行一直抱持共同理念，我們自從 2017 年開始支援北河及為有需要的基層人士提供援助，亦感謝明哥多年來堅持服務社會。『食得飯啦！』互助行動目標一年內為北河籌得二百萬港元，相信 7-Eleven 的龐大店舖網絡，能夠為捐贈者與受助人士創造一個橋樑，為北河提供長遠支援。」

北河同行創辦人陳灼明表示：「對於過去疫情所帶來的影響，我曾表示十分擔心。飯店的經營困難、成本上升、需要幫助的基層愈來愈多等等，造成一定程度的壓力。感激 7-Eleven 過去一直非常支持我們的派飯活動，很多事情都親力親為，相信受惠的基層絕對感受得到。而今次的『食得飯啦！』互助行動所籌得的捐款，對我們日後在社區支援的幫助十分大，能夠長遠而穩定地支持北河的日常營運，希望大家多多支持『食得飯啦！』活動。」

義工隊再度到訪深水埗派發飯盒及節日福袋

7-Eleven 一直與北河同行抱持共同理念，自 2017 年起共同為社區內有需要的基層人士提供食物援助，並已捐贈大約 25 萬份的食物援助。由 7-Eleven 一眾同事組成的義工隊，與北河同行的義工隊合作，定期探訪區內獨居長者和無家者，派飯及福袋。其中，7-Eleven 義工隊與北河同行的創辦人明哥於9月3日再度到訪深水埗通州街公園及富昌邨，向有需要人士贈送飯盒、水和中秋福袋，伸出援助之手以解他們的燃眉之急，共同為社會出一分力。

「食得飯啦！」計劃詳情

1.由2022年9月15日起，顧客每購買一盒指定 7-SELECT 飯盒，7-Eleven 即捐出 0.5 港元予北河同行，活動適用於指定 7-SELECT 飯類食品，不包括意粉類食品。互助計劃將會持續一年。

2.為答謝捐贈者慷慨解囊和支持，每次購買指定 7-SELECT 飯盒後，顧客均可獲贈一張「食得飯啦！」致謝收條，以答謝顧客的支持。

3.每月的第11日定為計劃的「加倍日」，捐款會加碼一倍，即顧客每購買一盒指定 7-SELECT 飯盒，7-Eleven 便會捐出 1 港元。

指定 7-SELECT 飯盒包括：

椰汁咖喱雞飯、海南咖喱雞皇飯、鳳爪排骨飯、土魷肉餅飯、鮮茄焗豬扒飯、揚州炒飯、魚香茄子飯、梅菜扣肉飯

計劃將涵蓋更多飯盒系列，請密切留意 7-Eleven 最新消息。