有得食有得玩　中式糕點、咖啡渣扎染工作坊

又到周末，相信唔少人都會趁機搵節目消磨時間，喜歡做吓手作的就要留意以下介紹，愛下廚的可與閨密來個秋日期間限定的糕點工作坊，又或與知己好友參加環保工作坊兼歎杯咖啡，Chill住過周末午後時光！

秋日暖身美點

過了中秋，秋意正濃，亦是南瓜當造之時，如果想學整南瓜糕點及暖身美食，奇華工作坊最近就推出秋季期間限定的「懷舊糯米卷 × 南瓜豆沙餅」課堂。臘味糯米卷由資深導師指導，包括準備餡料、調配糯米飯、製作麵糰到捲起糯米餡等，大家都需要親手製作。而糯米飯混合臘腸、蝦米及花生，再用軟熟的麵糰包住，糯米卷口感軟糯，鹹香煙韌，層次豐富。至於南瓜豆沙餅課程亦由專業導師指導大家拌粉、包餡，並示範煎餅過程。當中的南瓜餅選用日本南瓜，於餅面鋪滿芝麻粒，入面包住香甜軟糯的豆沙，口感外脆內軟。由於每班名額有限，額滿即止，有興趣就咪錯過喇！此外，未知是否有好多好日子，身邊不少友好嫁娶，準新人如果想親手準備回禮小禮物的話，工作坊也有開設「婚宴翻糖回禮曲奇」私人包堂課堂，由導師教導，新人可揀選喜歡的顏色組合創作獨一無二的雲石紋翻糖面，並在高貴又時尚的雲石紋翻糖面印上自己的名字，藉此與親友分享甜蜜回憶。

時尚歎啡整袋

Cole Haan為慶祝ØriginalGrand鞋款十周年，特別於即日至10月9日與stain+聯手打造期間限定概念咖啡店OG 10th Café，除邀請本地藝術家皮忠為咖啡店創作壁畫，以鞋款的啟發靈感「太空」為主題並繪畫巨型標誌性的鞋履外；店內亦陳列太空主題裝置，展示系列及最新十周年秋冬款式。限定Café更特別推出以竹炭製作的Moon Walk Latte期間限定冷熱飲，當中黑白色調意味著無限的想像空間，讓外觀呈現深沈優雅的曜黑盡顯細膩，而味道帶點沙沙的口感，香氣柔和不苦澀，令人彷彿瞬間置身於寧靜而神秘的太空漫遊。限定店更推出環保咖啡渣扎染工作坊（可Walk-in或預約），於即日至10月2日期間的周末舉行，大家可以製作出個人化的扎染鞋袋，既可響應品牌可持續發展理念，又可享用期間限定的Moon Walk Latte，體驗置身太空的感覺，好玩又有意義。