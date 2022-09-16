余香凝打算生第二胎　廖子妤自認失敗契媽

藝人余香凝（Jennifer）和廖子妤（Fish）今日（16日）出席時裝活動，Jennifer一身啡色毛毛裙變身「熊Bear」，透露裙子全球只得一條，決定據為己有，指每次買東西都是預計將來留給女兒。Fish表示好想契Jennifer的囡囡做契女，但自認是失敗契媽，以前有個契仔，住在同一大廈，但自從她搬走後便少有聯絡，她只喜歡玩小朋友，至於照顧和教育方面還是留給親生媽媽負責。

雖然湊女好忙，但Jennifer表示現在很開心，身形瘦過未生之前，可以穿着不同服飾，有考慮生二寶，但不會短期內，近日為囡囡報考幼兒班而十分忙碌。下周赴韓國代表主演電影《心裏美》出席電影節，11月又要往美國兩周工作，都是獨自出發，有考慮過帶女兒同行，預了很掛住囡囡，她說：「等佢大過啲乜都帶佢去，今次自己去。（拍戲都帶埋囡囡？）未得，驚嘈到人。」

Fish表示原本想返馬來西亞探親，近日幸運地接了新廣告，第一次拍短片廣告，希望多賺錢。提到早前為演唱會做「聲音導航」，克服了怯場，她說：「要對住好多人講嘢會好緊張，今次係突破，克服咗，好想遲啲挑戰舞台劇，多謝陳輝陽揀咗我，發掘到自己把聲，原來把聲唔係因太難聽。」但笑言可能未克服到，因為台上根本看不到台下觀眾。