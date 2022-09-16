本日日本：超有型勁舒適！高達、渣古電競椅

到日本旅遊時，去連鎖百貨公司PARCO掃貨是指定動作。該百貨即日起舉行名為Collaboration Item Fair活動，場內30個品牌將會推出與《機動戰士高達》的聯乘商品！其中電競用具品牌Contieaks便推出兩款以《機》為主題的電競專用椅，分別為高達色的RX-78-2 Model及馬沙專用渣古色的MS-06S Model。兩款椅子的設計均十分舒適，頸部及腰部附可調整的靠墊，可調至最舒適的位置，減少長時間坐着的不適感。其中RX-78-2 Model 靠背上有大大個聯邦軍徽以及 RX-78-2 字樣，簡單又有極高辨識度。而MS-06S Model則配上自護軍軍徽與馬沙的個人標誌，以及馬沙專用三倍速渣古 II 的 MS-06S 字樣。兩款電競椅即日起在CRASHGATE吉祥寺店及PARCO網上商店預售，預定於11月中旬發貨，各售39,600日圓（約HK$2,178）。