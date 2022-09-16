就是青春︱釗峰唔會偏幫林躍翰　林曉蕙中招後出關

歌手釗峰與黃妍今日（16日）為香港開電視選秀節目《就是青春》的嘉賓，2人透露會跟參賽者分享自己的舞台經驗，及對參賽者的表演給予意見：「我哋唔係評判，但希望我哋個意見可以左右到評判決定。」他們稱見到參賽者年紀輕輕，但已多才多藝，回想自己當年仍是小蕃薯，黃妍笑言：「佢哋識嘅嘢可以我要到50歲先識。」

其中一名參賽者林躍翰（John）曾參加《全民造星III》，當年正是釗峰任評判，釗峰表示不會偏頗對方：「我唔會對佢要求特別高，唔想咁諗，因為咁對佢唔公平，我會當佢係一張白紙。」而黃妍於中學時曾參加過歌唱比賽，當年緊張到不得了：「我會教大家面對緊張小技巧，將緊張變成推動力，緊張時唔好諗歌詞，最好睇住觀眾，吸收佢哋嘅能量。」釗峰自言也試過發台瘟：「我通常說話會發台瘟，個腦會變到一片空白，呢個時候深呼吸一下，咁就會記得要講乜。」

問到John在今次比賽中會否較為輕鬆？他表示：「唔輕鬆，但係冇之前咁大壓力，不過我始終唔係一個成熟嘅表演者，我都仲好易緊張同怯場，心理上需要調節，希望借今次比賽練膽量。」他坦言綵排時非常緊張，因他在《造星III》 中以跳唱為主，今次他首度挑戰唱慢歌：「希望除咗跳舞都可以用歌聲去表現自己嘅魅力。（有冇信心？）有信心。（你有比賽經驗，擔唔擔心評判對你要求更嚴格？）我相信評判會一視同仁。」

參賽者林曉蕙（Candice）與劉睿曦（Felicity）一同受訪，Candice之前確診新冠肺炎，今日剛好出關趕及錄影，她說：「我冇任何病徵，只係失咗聲，期間不停飲蜜糖水、食藥同食喉糖，依家把聲慢慢恢復，但仲需要啲時間。（擔唔擔心影響比賽？）盡力，唔會去諗太多，集中做好個演出。我返到嚟大家都好關心我，真係超級Warm，我隔離嘅時候，佢哋又怕我悶，打電話同傾偈。」至於Felicity在昨日綵排時因壓力太大而失準，令她忍不住落淚：「後來同其他參賽者、父母、朋友傾完之後，心情平復好多，因為之前畀自己太大壓力，除咗比賽之外，加上擔心學校成績，好多嘢加埋。」