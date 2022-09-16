齊梳逆齡齊蔭頭　炎明熹王祖藍玩潮語測試戰況慘敗

由王祖藍擔任主持的綜藝節目《有個閨密叫祖藍》，本周日（18日）將於TVB播出第8集，今集嘉賓是炎明熹（Gigi）。出名古靈精怪的Gigi，出場時外套上的「針織猴子兄弟」已十分搶眼，想不到連隨身物品亦過癮過人。為了讓貼身物品更人性化，Gigi替隨身水壼起了名字「小傳」，意念來自名著《水滸傳》，又要求祖藍替其梳子起名字，二人討論一輪後，梳子名字由「Sorly」演變成「Lily」。祖藍為了襯番Gigi，更即席拿起「Lily」為自己梳了一個「逆齡」齊蔭頭，直指相關髮型是太太李亞男至愛。

由於今集主持與嘉賓年紀相差25年，為了測試二人有否代溝，製作組安排了一連串「潮語」及「代溝」測試問答題。結果一如所料祖藍慘敗，但令人意外的是Gigi表現也沒有好到哪裏，面對「出pool」、「好99」等猶如摩斯密碼的潮語，Gigi顯得相當迷惘，連環答錯的她更忍不住感慨：「知識詞庫出現咗問題」及「我完全覺得自己唔係人」。

除了問答題表現強差人意，在調製飲品環節，Gigi亦盡顯論盡特質，除了落檸檬汁及糖漿一時大方一時吝嗇，調製期間亦錯漏百出，不是倒瀉東西就是弄跌食材，令看在眼內的祖藍相當擔心。最終Gigi調製出來的檸檬綠茶不但完全沒有甜味，更滲着苦澀味，遭祖藍形容為「浩劫茶」，Gigi對於負評的回應竟是「欲言又止」，再令所有人摸不着頭腦。而在固定環節「閨密快問快答」中，Gigi還自爆花名係「阿飯」：「我表哥起嘅，佢話我好鍾意食飯。」