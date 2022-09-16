古天樂冇時間做導師　馮德倫驚唱歌獻醜

影星古天樂（古仔）、馮德倫、周秀娜（Chrissie）、林德信及陳家樂等，今午（16日）出席活動，古仔被問到早前有傳TVB與內地合作開綜藝節目，將邀請他當藝人導師一事，他指無綫總經理曾志偉有跟他聯絡解釋事件，明白一切都是初步階段，問到若真有其事會否有興趣當導師？他則表示未有時間參與。另外，他又表示下周將會舉行試影會及發布會，未知是否與新電影有關。

至於近年主力於荷里活拍戲的馮德倫，表示最近都留港工作，稍後亦會參與電影演出，及導演新作品，他笑言很久沒有拍港產片，早前有份參與的新戲《世間有她》雖是內地電影，但於香港取景及起用香港團隊，因此拍得很開心，而且電影亦以廣東話於內地上映，很期待香港有機會上映。問到久未出歌的他可有歌癮再出歌？他笑言：「都要有人搵我先得㗎，雖然依家喺網上唱都得，但我呢個年紀都係唔好獻醜啦。」問到工作忙可會沒時間陪太太舒淇？他笑言太太比他更忙，亦因此他才要找工作做：「冇理由一個人喺屋企無所事事嘛。」

周秀娜好想放假去旅遊

同場的藝人周秀娜被問到身形是否更清減了？她笑言反而有可能肥了：「近來工作冇之前咁忙，之前日日Keep住開工開十幾個鐘，呢排冇咁密放縱啲，可能太耐冇放過假。」她指雖然工作量減少，但做運動方面未敢偷懶：「因為嚟緊又會為電影開工，有部分戲份要喺馬來西亞拍。（去幾耐？要隔離檢疫？）嗰邊好似唔使。」

她笑言往年先後去過澳門及內地工作，對隔離檢疫已相當有經驗，亦試過隔離21日，直言安全是最重要，她透露很想真正放假到外地旅遊：「如果返嚟唔使隔離，好想第一時間飛去日本滑雪，不過好擔心到時搶唔到機票，哈哈！」她指現時未能滑雪，惟有在港滑水止癮，亦因此近來曬黑了不少，談到她滑水時似乎穿得比較保守，她解釋說：「其實滑水時好危險又好易走光，試過有一次落水撞得太勁畀塊板撞到個頭，又試過着兩件式泳衣，一撞落水發覺成件泳衣甩咗出嚟，好在外面有件救生衣，所以滑水千祈唔會貪靚，哈哈！」