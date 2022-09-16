【Zac玩Zac食】舌尖味遊東瀛

新冠後遺症是很多食肆結業，亦有很多新食肆開業，其中日本餐廳特別多，因為這幾年大家都冇得返鄉下，聽到Omakase貴一貴都去食，而疫情下太多Omakase伏味濃厚，有啲其實只係套餐，改個叫法就變得高貴咗，所以第五波疫情放緩晚市重開時，我已經率先試咗香港比較少嘅會席料理。

會席料理源自江戶時代後期，係正式酒宴會席的上等料理，是日本人為品酒而設的料理盛宴；堅持不時不食，專門於日本搜羅各地時令矜貴食材，盡現和食的極尚意境。

今次再訪，餐廳已轉換夏末初秋的菜式，廚師團隊引入當地時令海產，包括北海道毛蟹、根室海膽、沖繩魷魚等，炮製出搶盡眼球的「夏日之盛合」；煮物有立鱗燒八丈島金目鯛伴昆布蒸野菜，時令日產野菜有沖繩粟米筍、靜岡高糖番茄，長野菊芋、舞茸、大分縣嘅迷你肉葱等，配自家製有馬山椒麵豉醬；或可點選「強肴」，選用山中珍味的矜貴A4和牛，以蘋果木煙熏伴蓮藕脆片；「海之幸土瓶湯」以風乾了三日的魚骨熬製，加入海老、舞茸及鯛魚一齊烹煮；而最後的甜品「夏日之禮盒」為這頓會席料理畫上完美句號。睇得出團隊在揀選食材時的嚴謹，細至不顯眼的野菜都係當日時令日本各地直送的新鮮蔬菜，每位HK$1,188的價錢就可用舌尖味遊東瀛，細意品味匠人細心打造的上等和風料理，性價比極高！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

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