Kylie C.追求完美線條　操肌過火慘變大山婆

「學霸甜心」鄭杞瑤（Kylie C.）樣靚身材正，追求完美的她早前積極操肌練線條，怎料弄巧反拙操出禍，慘變大山婆身材，令她相當無奈！

ACE娛樂藝人Kylie C.擁34E驕人上圍及小蠻腰，令女士羨慕不已，不過她並非天生好身材，微胖身形的她去年在亞洲模特盛典Face Of Hong Kong & Ace Talent演藝大賽中奪冠，期間短短10日內全身減25吋及6磅，毅力驚人！

盼回復昔日身形

最近Kylie C.想鍛煉肌肉及線條，狂做肌肉訓練，怎料卻弄巧反拙，除了變虎背熊腰，大髀亦變得「男性」，她苦笑說：「原本優美嘅身形，依家有朋友笑我似大山婆，狂做運動練肌肉後，冇咗嗰種女性美感，所以依家都係乖乖做番快步行丶瑜伽等運動，希望盡快回復昔日嘅女性化身形啦！」之前她拍攝一輯靚靚水着照向宅男派福利，穿上火紅色泳裝的她狂擺誘人甫士，非常吸睛。

最近Kylie C.作多元化發展，除了模特兒工作外，又參演ViuTV綜藝節目《戀愛Staycation》，其率直個情吸納了大量粉絲，之前更成為香港KOL排行榜首位，人氣一時無兩。