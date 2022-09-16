索爆星二代沈月孖Hilary化身Pink Lady　魏浚笙唔驚7年之癢

藝人魏浚笙（Jeffrey）、王智騫、范麒智、倪晨曦、兩位索爆星二代沈月和Hilary Fan，以及歌手湯令山與女友鄧凱文等，今晚（16日）出席在中環舉行的品牌活動，眾人穿着一身粉紅色，令全場變成粉紅海，其中Jeffrey露出的部分，除了臉龐，全部都是粉紅，認真醒神。他說本身好喜歡色彩繽粉，感覺開心，覺得穿着不同顏色代表不同心情，他就覺得粉紅令人好愉快。與女友拍拖快將7年，從衣着好易便看出女友的心情，𣎴排除會與女友着情侶裝。問到拍拖快將7年，會否擔心有7年之癢？他說：「癢一癢？未到7年，順其自然啦！」他稱未試過忘記拍拖紀念日，因不習慣互送禮物，䑁得自己挑選鍾意的禮物更好。

提到近日勤練唱歌及練氣，為出歌作準備，透露已準備了8、9個月，希望向音樂發展。透露最喜歡林宥嘉的歌，問到歌聲會否都似林宥嘉？他說：「如果自己話似會好噁心，鍾意佢聲線，佢啲歌難度好高。（視對方為奮鬥目標？）唔敢高攀。（有冇機會做跳唱歌手？）唔排除，不過機會極低，因為我手腳少少唔協調，但相信努力訓練係可以嘅。」

蔡思韵晒7吋高踭鞋

藝人蔡思韵（Cecilia）平日斯斯文文，今晚打扮燿眼甚具型格，令人眼前一亮，她說平時打扮以舒服為主，有自己個性，間中亦會按心情表現跳脫一面。穿了7吋高踭鞋的她，不擔心會高過男友劉俊謙，稱男友有1米8高，自己高1米7，認為男友對身高都有自信，她說男友外表沈實，其實也會試新，她說：「作為演員要不斷試新嘢，試唔同衣着，好似演緊唔同角色。」

早前為出席金像獎頒獎禮將頭髮剪短，感覺甚有新鮮感，她透露會為電影角色再剪短些，問到可接受為角色剷青甚至剃頭？她說：「願意試，人一世物一世，如果為演患病要剃頭都唔出奇，乜都會試。」