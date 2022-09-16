雖然已經踏入秋天，但係日本AV界仲係好熱辣辣，皆因有好多女優都充滿陽光活力，更擁有一身黝黑膚色，好似呢兩位涉谷妹AIKA同蘭華咁，今次佢哋更嚟個比併，睇吓邊個最Hot最狂野！

混戰揸Fit人

今年32歲嘅AIKA擁有一副美人胚子，五官標致且雙目有神，可以話係涉谷版明日花綺羅！雖然身材冇綺羅咁上圍激凸，但係勝在肉地結實又夠勻稱，吸睛度同火辣度絕對唔會輸蝕！

喺2011年出道嘅佢，當時寂寂無聞，喺撈唔起之下，曾經走去拍四仔。不過，英雄總有落泊之時，就算係AV天后如波多野結衣、大槻響同上原亞衣，咪一樣係拍過四仔！至於AIKA喺四仔界經歷過洗禮之後，回歸三仔界就不斷努力，先執好個樣同身材，演出風格更加主動進取，變成令男人聞風喪膽嘅終極癡女，最終成功嚟個谷底反彈，成為涉谷系天后！而佢最擅長喺大混戰中擔任揸Fit人，帶領其他合演女優同男優玩盡各種淫穢玩意，比起一般群戲好睇得多！

AIKA

年齡：32歲

身高：5呎4吋

三圍：34C-24-33

黑化更加激

喺動漫界又或者電影界，觀眾好多時都會用「黑化」為形容角色由忠變奸，日本AV女優黑化咗就唔代表佢哋會作奸犯科，而係表現得更加悅目，就好似蘭華咁！今年27歲嘅佢喺2015年出道，當時嘅藝名叫咲乃柑菜，樣子嬌俏討好，身材同師姐AIKA一樣屬勻稱型，不過樣樣都唔錯就代表冇特色，就算有AV廠MAXING力撐都係撈唔起，結果搞到要拍四仔，仲要畀男優瘋狂中出收場。

之後，佢改名叫平井繪里發圍，但係都係事與願違，直至2020年改用現有名字，並曬黑肌膚又染咗一頭金髮，轉以涉谷妹形象演出，成功令人氣急升。除咗形象轉變，演出風格亦變得狂野放蕩，一見到男人就湧埋去，一邊展露淫邪笑容，一邊將對方玩弄到死去活來，將涉谷系癡女嘅精髓完全發揮！

蘭華

年齡：27歲

身高：5呎

三圍：34C-23-34

第1回合

鬥演出

蘭華出道日子唔淺，演技同床技都練得相當好，特別係將男優玩弄到典床典蓆嘅功夫做得相當好，但係AIKA喺呢方面嘅表現更加出色，加上佢喺群戲中識得做指揮，令作品精彩度大增，唔係每個女優都可以做得到。

第2回合

鬥狀態

AIKA近期仲有拍AV，但係多數都係演群戲，而且激戰嘅責任有時會交畀其他女優，好明顯志不在此亦可能係狀態不足，反而蘭華喺近期嘅作品當中表現活潑又有火，狀態正值巔峰！

第3回合

鬥人氣

蘭華除咗拍AV，平常都有出席不同攝影活動增加曝光率及人氣，不過AIKA嘅周邊活動更多，又登台唱歌，又為網絡電視節目做嘉賓，AV廠MAX-A近幾年更指定搵佢出席迎春活動添！

AIKA攻守兼備

蘭華呢位涉谷系新勢力表現相當好，近期嘅演出更嘗試不同玩法，擴闊戲路，不過以戲論戲，蘭華都係未及師姐AIKA咁攻守兼備，做主動時狂野無情，做柔弱角色又賺人熱淚，所以小弟認為佢更勝一籌。