【是日通勝】

農曆八月廿二

壬寅年 己酉月 癸酉日

吉時：晚上11時至1時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

宜：祭祀、出行、掃舍

忌：詞訟、動土、入宅

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：18、24、25、29

幸運顏色：黑、灰

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：開心能為自己帶來好運，貴人也會樂意親近。

金牛座：愛情運上升，有心儀對象者勿錯過表白良機。

雙子座：跟身邊人保持溝通，避免小誤會變成大衝突。

巨蟹座：比上不足，比下有餘，安守本分就沒有問題。

獅子座：財運欠佳，行事不可大意，否則有可能破財。

處女座：注意營養均衡，忌暴飲暴食，提防病從口入。

天秤座：運勢有起有跌，不應為一時失意而過於沮喪。

天蠍座：動怒會傷肝，好好控制脾氣，對身心都有益。

人馬座：幸運指數居首位，財運特別好，生活冇煩惱。

山羊座：投資要量力而為，盲目跟風易損手收場。

水瓶座：感情關係存暗湧，不改變相處態度將有麻煩。

雙魚座：運勢平穩，有伴侶者加強溝通，關係更融洽。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 財運佳

（跌）兔 易憂心

鼠：桃花運超旺，單身者易與心儀對象撻着。

牛：對金錢的嗅覺靈敏，易獲一筆意外之財。

虎：若天氣不錯可出外走走，有助帶來好運。

兔：是日沖煞，信心不足，易為前境而擔憂。

龍：獲財神關照，有利做生意，開單冇難度。

蛇：拓展人際關係的好時機，易獲貴人提攜。

馬：有伴侶者易起衝突，包容與忍讓可化解。

羊：偏財旺，但博彩要適可而止，不可沉迷。

猴：已有伴侶者要加強溝通，提防矛盾升級。

雞：心情鬱悶，但勿將負面情緒向家人發洩。

狗：財運不佳，不適合外出購物，易入錯貨。

豬：才思敏捷，抽時間進修，得着比預期多。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

如何攻陷天蠍的防備

天蠍座給人的感覺有點神秘，不多出聲，但同時你又會覺得他好有吸引力。一般人對天蠍座的評價不外乎是城府深、記仇、佔有欲強，但其實他們內心好怕受傷害，經常會躲在人群後默默觀察，一有風吹草動就會用他的蠍子螫去攻擊對方，以保護自己。

如何令天蠍座覺得你有吸引力，減低防備心？天蠍座算是一個重慾星座，有人會話有個天蠍座伴侶會好有性褔，所以最快捷的方法就昰你夠性感！幻想一個搽了紅色指甲油，穿上紅色高跟鞋和貼身裙的女性，言行舉止散發住滿滿的女人味，一定會吸引到天蠍男。同樣道理，要吸引天蠍女，就要有男人味，魁梧的身材，肌肉愈多愈好，再加上白襯衫的若隱若現透明感，配以行動展示你的保護力，他定會覺得你Man爆。

天蠍會不停考驗你，測試你的真誠度，對他是否上心，最好你可以主動一點，分享你的生活，始終水象星座需要很多安全感。做過甚麼，去過哪裏，都可以向他報到，讓他習慣了之後，相信他會同樣將自己由起身一刻想着甚麼，甚至細微到幾時上車落車都話你知。他們最接受不到被人背叛，所以對待天蠍要真誠坦白，他們有很強的直覺力，不要試圖作出瞞騙，要知道偷睇伴侶手機排行榜中，天蠍一定是頭三位！