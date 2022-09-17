宣萱拍ViuTV劇倒戈撼無綫　ERROR攝位做「古惑仔」

無綫劇集《智能愛人》去年播出時深受觀眾喜愛，惟該劇監製陳翹英近日卻倒戈過檔ViuTV，將於下月開拍地道輕喜劇，除了與無綫關係友好的宣萱及姜皓文孭飛，「宇宙天團」ERROR更趁住MIRROR休團期成功攝位，將合體演出騎呢「古惑仔」，陣容新鮮，令人期待！

監製陳翹英操刀的無綫劇集《智能愛人》，以時裝愛情科幻喜劇作賣點，去年播出時大受觀眾歡迎，當中由視后李佳芯飾演的機械人阿寶，更深受大人小朋友喜愛，及後該劇帶起一陣AI熱，無綫更將於下月開拍類似題材，找來上位小生朱敏瀚化身男版「阿寶」，夥拍王敏奕談情說愛。

姜皓文演失婚男

不過為無綫AI劇開了個靚頭的陳翹英，近日卻倒戈效力ViuTV，即將開拍一套20集的港式地道輕喜劇，全劇於香港取景，講述一名過氣江湖大佬逐步回正軌做好人的故事，除了找來與無綫合作無間的宣萱及姜皓文主演，飾演一對離婚夫妻，最亮眼的地方便是由ERROR成員肥仔、阿Dee、193及保錡助陣，此乃他們繼前年《男排女將》後再度合體拍劇。

猶記得Viu向來視人氣男團MIRROR為金蛋，惟早前12子的個唱發生嚴重事故，導致3名舞蹈員受傷，其中受重創的舞蹈員李啟言仍在醫院接受治療，康復時間漫長，而12子亦隨即宣布停工2個月「療傷」，故今次ViuTV有新劇埋班，ERROR自然成功攝位執到支好籤。

騎呢角色放笑彈

據知4子將於劇中演騎呢「古惑仔」，令人聯想到90年代電影《古惑仔》系列的經典角色，當中鄭伊健飾演的浩南、陳小春飾演的山雞、林曉峰飾演的包皮和朱永棠飾演的巢皮，眾人於片中的兄弟情，至今仍令人印象深刻。不過今次ERROR則以搞笑姿態登場，皆因他們搞笑方面絕對有一手，除了肥仔與保錡合力舉行過棟篤笑，去年4子參與的綜藝節目《ERROR自肥企画》，播出後引起追看熱潮，大結局當晚還一度導致伺服器機件故障，今年初，ERROR更把成員樣子貼於韓國男團Big Bang成員上惡搞，之後又發布惡搞女團COLLAR短片，如今於新劇亦獲監製開綠燈自由發揮，未知他們又會否為此締造一個新經典？