龔嘉欣趕生B心郁郁閃婚　新劇與張振朗大玩「人鬼戀」　

藝人龔嘉欣、張振朗及劉穎鏇（Tiffany）早前在北潭涌一間士多拍攝新劇《靈戲逼人》，首度演女鬼的嘉欣表示，最難之處莫過於不可隨意觸碰物件：「因為劇入面得張振朗見到我，如果我掂到或拎起其他嘢，其他人就會見到件物件飄浮，又唔可以亂掂人，所以經常NG。」

劇中與張振朗為一對的她，被問到現實中會否也想有個伴？她笑說：「都想㗎！真係年紀唔細喇！不過搵結婚對象要睇定啲。（揀啱就閃婚？）話唔定㗎！不過最緊要兩個人傾得埋。」由於身邊朋友大多已結婚生子，令她也着急想有小朋友：「每次聚會，佢哋都會畀晒啲BB我湊，我都好鍾意小朋友，好想生番個陪班BB玩，哈哈！」

劇集主要場景為村裏士多，在外國長大的Tiffany感覺新奇：「細個冇接觸過，加上郊外環境感覺好Chill。」又指劇中演員相處融洽，就如家人一樣，每次開工也很開心。問到現實中會否想有自己的一個家？她說：「暫時工作為先，拍拖要放好多心機同時間。」她揚言冇追求者，亦不會主動出擊，問到擇偶條件，她笑說：「首先要啱傾，同埋希望好似我咁高，或者高過我啦！」