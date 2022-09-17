鄧紫棋自揭陰暗面　追求真愛不要次貨

「小巨肺」鄧紫棋G.E.M.連月來忙於宣傳其新專輯《啟示錄》，專輯內的作品以連續劇形式呈現，MV中她設計了兩個角色Gloria和秋，身在內地的她透過視像受訪，表示舞台上大家見到好正面的鄧紫棋，就像完美狀態的Gloria，相對好負面不開心的秋，是她不為人知的另一面，她自爆：「我成日會好自卑、冇自信，只係掩飾得好，但今次我唔小心寫劇本時投射咗喺秋個角色度。」

G.E.M.坦言開始時不喜歡「秋」，覺得這角色愛鑽牛角尖，其後才驚覺原來是自己的寫照：「發現心底裏有部分嘅我係好唔鍾意自己，點解會咁負面，點解唔可以堅強啲，原來我對自己好苛刻，當我了解後，我愈來愈鍾意秋，開始同自己和解，亦原諒咗自己。做呢張專輯最神奇嘅地方，係一路寫，上帝就畀好多啟示同醫治我。」

正在學習真正的愛

G.E.M.談到新歌《FIND YOU》，MV中飾演AI女友的她與男主角上演甜蜜重逢，對於愛情，她坦言會追求上帝對她完美的愛：「我體驗到佢點樣去愛我，我都唔會降低要求囉！我都希望可以真正去經歷呢份愛，而唔係任何嘅次等貨，要真正嗰種愛。」她表示自己也在學習中，因為一段愛情關係裏面，不是期望對方可以為自己做甚麼，她說：「真正嘅愛係可以包容對方一切嘅選擇。（你搵到未？）所以我覺得唔係你去遇到一個人，佢有冇咁樣愛你，而係你要學識到真正嘅愛。」