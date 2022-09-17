吳慷仁來港拍戲撞正寶貝貓離世不禁流下男兒淚

台灣型男吳慷仁早前來港拍戲，後來又偕同女友往泰國旅行，生活充實。期間不時於社交網分享點滴，只見鏡頭前的他相當積極，且頻展笑臉，不過原來這段日子，他飽受切膚之痛，事關其愛貓大福竟在其離台期間辭世，收到消息後吳慷仁不禁流下男兒淚，過了一段日子才能勉強接受事實。

對於與大福的相處，他寫道：「第一隻同居的貓，相處了8年至少，之前一位女性朋友沒辦法養不知為何就變成了我的大福，他年輕的時候喜歡咬人…到我家來後，還是咬…但我比較耐痛…給他咬，咬著咬著…可能就他無感了…就屈服在我的淫威之下…別看他壯，其實體弱多病，一次感冒，也是在生死徘徊…我必須定時給他霧狀灌藥，同樣要半夜起來上藥觀看他情況，睡都不敢睡…」

吳慷仁又難忘大福的饞嘴，以及「善解人意」：「很人味，知道我心情好或不好的口氣，也懂得看臉色，是我們兩個男人的默契…」而大福的身後事，最終只能交由女友待辦：「就是沒能在台灣見到他最後一面…直到他化為灰燼的當下，我才意識到他真的走了…」雖然未能好好道別，吳慷仁卻因此悟出真理：「沉澱幾天才慢慢覺得他的離開是一種必然…告訴著我對愛的表達需要珍惜，此刻感受的愛要好好的掌握與說出口。」