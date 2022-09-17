方中信拍完新戲逾2個多月冇工開：諗住食軟飯

藝人方中信與太太莫可欣、袁偉豪和太太張寶兒及吳家樂等昨晚（16日）出席電影首映禮。與太太拍拖到場的方中信，表示全家人也很喜歡小動物，家中更儼如動物園一樣：「有1隻狗、3隻貓、4隻雀同一缸魚。（會再養多啲？）貓狗絕晒育啦，唔好搞啦大佬！屋企啲櫈全部畀佢哋抓爛晒，又冇得報仇喎，哈哈。」他笑言自己向來「奄尖」，但現都看化了，問到是否要經常換傢俬？他說：「唔換啦，換完又抓，喺我面前抓先㷫嘛，以前隻狗就會咬枱角，大咗就冇咬，就輪到啲貓。」他指明白這是動物天性，惟有接受現實。

問到女兒有否幫手照顧？他指最初是女兒提出要養小動物，但最終都是由他主力照顧：「佢錫小動物嘅，但冇責任感，責任感去晒我哋度，啲貓狗都習慣咗每朝喺度等我餵。」談到如要出埠工作怎麼辦？他坦言已有2年多沒出埠了：「啱啱爆疫時返過一次內地工作，嗰陣來回隔離28日，依家希望快啲放寬，否則香港經濟只會一直內出血，咁唔係辦法。」他指現時市場已很少有較大預算的電影開拍，工作相對也少了，自完成麥兆輝的新戲後已2個多月冇工開，問到會否參與網劇演出？他坦言太辛苦不會考慮：「拍開電影就拍電影，或者做番個家庭主婦囉。（你做咗咁太太做乜？）我諗住食軟飯㗎，但食嚟食去咁多年都食唔到，真係陰功，哈哈。」