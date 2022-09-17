黃庭鋒曾陷迷惘期　行步路都覺得好驚

藝人黃庭鋒日前接受陳敏之網上節目訪問，庭鋒絕對是無綫「靚仔」小生，而入行前，他曾任中學老師，當時極受女學生歡迎，但亦令他相當頭痛，訪問中，他指有次女同學於3樓叫落操場謂:「黃Sir，可唔可以畀個Email我呀！」當時校長在隔離，而學校又有指引叫教師要跟學生保持距離，故當時他不知如何應對，但又怕學生覺得這位「黃Sir」不好，夾在中間，實在很無奈。

陳敏之問他有否低潮或不開心時期時，庭鋒又指初入行時做臨時演員，入到片場要做賊人角色，用槍指住姜大偉(John哥)，他謂:「之前導演揀人，我隔離坐咗一個模特兒，導演行埋嚟就指住話:『我哋搵個似人樣啲嘅！』佢當時指住隔離嗰個，咁即係我唔似人樣啦！臨時演員都係演員，好多時候臨時演員都係會畀人鬧嗰個，當時我發現自己行步路都好驚咁！」跟住導演叫他用把長槍指住John哥，他謂:「仲要隊入John哥個口裏面，去到喉嚨椗咁滯，個口又細，槍頭又大，我隻手有少少震嘅時候已經敲到佢啲牙，導演仲話唔夠快，要再快啲，我真係唔識，後來JOHN哥好有耐性教我，當時我覺得好艱辛！條路究竟點樣行！」敏之問他現時是否有得選擇時，庭鋒直言現時都是沒有選擇的，有工作派給你就要做，不過當年自己低潮時真的很迷惘，沒有存在感一樣。