提到菇菌菜式，大家可能先想到雲南菇菌和中菜，其實西餐亦經常以菇菌入饌，有餐廳以黑松露作主角入饌，亦有其他的菇菌炮製美味的西餐，讓大家在這個初秋，繼續感受菇菌氣息。

限定松露

芳香矜貴的黑松露，是高級餐桌上不可少的食材，近年在親民的菜式中，亦可見其蹤影。今個9月，Pici沙田和荔枝角分店推出限定的「松露瘋情」，當中包括有選用大菇和日本鴻喜菇炮製的松露野菌湯，湯汁配麵包粒粒和鮮松露，啖啖菇香。香口的炸松露水牛芝士加松露蛋黃醬，又或是焗松露布旺倫芝士，都是滋味十足又佐酒。其他還有松露帕爾馬火腿螺絲粉、松露雜菇忌廉汁寬帶麵和野菌意大利雲吞，餐廳指客人關注指定官方社交平台，有機會贏取每日1碟松露意大利麵，可以食足1年，大家想了解詳情，就要留意。

菇菌套餐

雲南的菇菌於夏季當造，歐洲則是隨涼快的秋天，帶來各式各樣的菇菌。山頂的FIAMMA由現時開始推出5道菜的時令野生菇菌宴，前菜有醃製黑喇叭菇搭配水牛芝士，配雅枝竹和榛子吃，滲透淡淡煙熏香。牛肉他他加入雞油菌肉醬，淋上帕爾馬芝士醬，鮮香惹味。緊接有牛肝菌意大利燴飯，幼滑醬汁和菇菌、米飯配搭，相得益彰。主菜有是烤五花肉配羊肚菌和熏鴨肉火腿，表面灑茴香粉和意大利黑醋，油香肉嫩，最後以牛肝菌雪糕作結，為大家帶來各式菇菌美味。