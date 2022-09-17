爆金牌導演求搭路介紹　張敬軒唔敢簽Jeffrey

藝人張敬軒（軒仔）及魏浚笙（Jeffrey）上午到尖沙咀出席品牌活動，吸引大批粉絲到場迫爆幾層樓，又帶備長短鏡捕捉偶像風采。二人亦相當識做，趨前親手派送小禮物給粉絲，場面熱鬧。

即將於月尾擔正演出英皇賀歲片《超神經械劫案》的軒仔，即場宣布邀得Jeffrey與自己拍住上，出生入死齊齊扮演解款員：「今次我哋上山下海，Jeffrey仲要濕身。呢個劇種比較少見，同埋幾多動作場面，包括爆破等等，我哋兩個都要去學射擊。（今次好似好多老友幫你？）簡直碌盡人情卡啦，鬼叫我好日唔擔正咩？最正係可以見到

Jeffrey同王菀之嘅動作場面。（咁你同王菀之多唔多對手戲？）我直情同佢大打出手啦，個個演員都有打戲。」

軒仔坦言今次外景居多，所以有心理準備會拍得辛苦，問到會否先操身手？他大搞爛gag說：「我哋呢啲食過吓夜粥，雖然係好耐之前遮遮嗰啲，好彩我唔使騷肌，所以都係操練吓內心。（賀歲片係咪好大壓力？ ）我反而好期待，因為試戲已經玩得好開心，同埋今次成對crew都係新人，除咗我同王菀之，個個30歲樓下。」

Jeffrey則表示近日忙於操肌，不想「失禮街坊」，又直言已看過原著的台灣電影《詭扯》，做足準備功夫，軒仔即謂：「等佢問鼎新人獎，個角色好啱佢，而我自己就仲要做定啲功課先，有啲難度，我另一個拍檔係白只，佢係實力派，Jeffrey係實偶派，咁我要諗吓自己定位喺邊。」

對於Jeffrey首次接拍電影「獻給」自己，軒仔大讚對方：「佢一定陸續有嚟，前幾日先有個金牌導演打畀我，話想認識佢，好多人話佢演戲唔錯，拍完呢部工作冚冚聲嚟。」Jeffery即回應會繼續努力：「其實我乜都想試，有機會當然好。」

軒仔又踢爆Jeffrey「膽生毛」：「有晚喺私人場合，佢同我合唱《春秋》，我自己都唱到扯蝦，點知佢升Key都唱到。（簽佢啦。）佢咁大個經理人喺度，我都係搞掂自己先啦，同埋依家呢個時代，好似佢咁要多啲發揮空間，選擇自己鍾意拍嘅嘢，鍾意幾時做啲咩就做，已經唔係我哋呢代喇。」至於早前「口罩小姐」多人確診，軒仔表示：「過咗去啦，都冇事，唔多講喇。」