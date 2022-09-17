姚焯菲生日拒同男仔單獨約會：唔想談戀愛！

聲夢小花姚焯菲（Chantel）將於9月22日16歲生日，今日（17日）獲其官方後援會於主題公園的酒店內舉辦驚喜生日會及粉絲見面會，除了Chantel的父母及妹妹外，現場有大約160名粉絲參與，Chantel跟粉絲大玩遊戲及唱歌，並在她至愛的卡通人物陪同下與生日蛋糕合照。

Chantel透露正日要返學，之後跟After Class成員一齊上堂，預計晚上會與家人食飯慶祝，講到今次驚喜生日會，她坦言事前全不知情：「我入到場仲係半醒狀態，以為自己發緊夢。一開始爸爸媽媽同我講今日嚟補拍MV，但個MV已經出咗街，所以我都有少少奇怪，覺得我父母好可疑，後來公司出咗個行程表，真係話補拍MV，我仲打埋畀張馳豪問佢，佢都話係拍MV，原來好多人夾埋一齊呃我，嚟到門口嘅時候好感動，估唔到有咁多粉絲出席，上年粉絲都有同我搞生日會，但就冇咁大型。」

講到生日願望，她希望工作及學業一切順利，以及做自己喜歡的事，問到愛情，她笑言：「談戀愛唔係我願望之內。（有冇男仔約你慶祝生日？）冇。（你想唔想？）如果係普通朋友OK，但如果係單獨約會就唔好，No Thank You。」