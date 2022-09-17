Ferrari Purosangue　拉利終於出SUV

期待已久，法拉利(Ferrari)旗下首款Crossover SUV兼首款採用四門四座位布局車型-- Purosangue終於正式發表。

Purosangue在意大利語中有着純種的意思，廠方以此來作全新車型的車名， 當然是為了強調它承襲了品牌純淨血統和基因，完美結合強悍性能、駕駛樂趣與駕乘舒適性。建基於全新設計高強度鋁合金底盤，並標準配備碳纖車頂的Purosangue，擁有跟一般現代GT（跨界車和SUV）不同的車身布局和創新比例。採用中前置引擎及四輪驅動布局，8速濕式雙離合器波箱被置於車輛後方，而動力傳輸單元（PTU）則位於引擎前方，實現獨特的4x4波箱布局及49:51前後重量分布。

以一具6.5L V12自然吸氣引擎作為動力核心，最大馬力725cv。其中8成扭力(即約573Nm)，在引擎轉速僅2,100rpm便可釋放， 達716Nm峰值扭力則會在達到7,750rpm時全數釋出，至於引擎最高轉速就有8,250rpm。不僅帶來純正跑車標誌性的油門反應及引人入勝的引擎聲浪，0-100km/h及0-200km/h的直線加速時間分別僅需3.3秒及10.6秒。車上除配備了新版動態控制系統，其中包括四輪獨立轉向系統、帶有6向底盤動態感測器（6w-CDS）的ABS 「evo」系統，還搭載世界首創的全新法拉利主動懸掛技術，能極高效地控制過彎時的車身側傾及高頻顛簸下的輪胎觸地面積，成就出眾的性能表現和操控回應。