續集電影陸續有來！奇洛李維斯落實回歸《魔間行者》續集

華納兄弟日前宣布開拍《魔間行者》（Constantine）續集，在片中飾演驅魔人的男主角奇洛李維斯（Keanu Reeves）、導演Francis Lawrence以及編劇Akiva Goldsman相隔接近20年後將回歸。

影片於2005年上映時大受歡迎全球狂收逾2億美元票房，去年奇洛受訪時已表明想拍《魔》續集，他更笑稱只要華納點頭隨時回歸：「我好享受扮演John Constantine 。我演過好多叫John的角色，他是第幾個了？應該超過10位了吧。我很期待拍續集，希望未來仍有機會回歸演出。」

除了《魔間行者》宣布開拍續集之外，哥倫比亞電影公司亦宣布開拍80年代賣座空手道電影《龍威小子4》（Karate Kid 4），今次是《龍》相隔33年再拍續集。預計2024年6月7日上映。《龍》於1984年公映時大受歡迎，原班人馬拍過3集。1994年曾開拍外傳《龍威小姐》（The Next Karate Kid），並由當時仍未是奧斯卡金像影后的美國女星希拉莉詩韻（Hilary Swank）擔正。而2010年成龍亦與韋史密夫（Will Smith）之子積登（Jaden Smith）重拍成《功夫夢》。

另方面，亞馬遜Prime Video亦宣布將60年代美國經典西部電影《神槍手與智多星》（Butch Cassidy and the Sundance Kid）翻拍成劇集，並由兩位上位男星《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）男星Regé-Jean Page與《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）「劊子手」新星Glen Powell合演。並由《復仇者聯盟》（Avengers）系列導演羅素兄弟（The Russo Brothers）執導。