草蜢開騷冇預設嘉賓玩即興　想邀鄭裕玲上台跳舞！

組合草蜢今日（17日）為無綫節目《SHOW出脫毒新作風》擔任表演嘉賓，他們主動邀請同場的女團After Class合照，並笑言大家是同一年代。10月將在紅館開騷的草蜢稱今次個唱不會預設嘉賓：「總之邊個藝人嚟睇騷，我哋就會即興邀請佢哋上台，想突發啲，唔想咁煞有介事請嘉賓。」蔡一智笑言希望請到100位嘉賓上台，蔡一傑聞言說：「咁我哋唔使唱喎！」提到同場有鄭裕玲，草蜢透露也想邀請對方上台：「我哋同佢係絕配，佢好鍾意跳舞 ，我哋曾經同佢夾過跳舞，佢好有天分，睇吓誠意打唔打動到佢，佢話你哋搞掂自己嗰部分先，我話我搞完自己嗰部分就搞你。」

蘇志威預告今次歌單中有數首歌曲是從未公開演唱過，亦會一如以往獻唱一首師傅梅艷芳的作品。問到他們是否要關閉準備個唱？他們稱不需要，因為準備已久，已經非常熟練，並開玩笑指每日撕日曆倒數，他們又指很多人要求他們預留前排門票以方便握手，他們說：「我想講因為要保持社交距離，我哋係冇握手位，只有Hello位。」又透露整個演唱會投資不計成本，包括從日本及英國訂製歌衫，舞台視覺效果亦會隨不同歌曲而變化，叫大家不要錯過。