陳靜暗示成功脫單：拍拖最緊要另一半開心！

由郭偉亮、方力申、陳欣茵及胡美貽主持的J2節目《鋪鋪Poker》，新一集嘉賓是被郭偉亮封為「Poker女高手」的陳靜及JW（王灝兒），郭偉亮特意邀請有「香港撲克教父」之稱的Ricky出戰。陳靜玩牌全程不動聲色，還落重注並以電眼直視郭偉亮「宣戰」，令向來冷靜的郭偉亮嚇得口窒：「好耐冇試過咁長時間望住一個女仔。」雖然郭偉亮被陳靜搞到措手不及，不過他卻成功令對方鬆口爆料，暗示已成功「脫單」！早前稱單身的她，在節目中說拍拖最緊要是另一半開心，郭偉亮即「食住上」追問：「咁你依家開唔開心？」她即甜笑並說：「開心！」外，更指近年因受「多點感受生活」故刻意減少電影產量。

現場高手雲集，戰況激烈，出現不少成功「偷雞」或冤家牌的場面，而郭偉亮及方力申更為牌局爭點反面，方力呻激動咆哮：「呢鋪牌我睇清楚你！」而陳靜無論持好牌壞牌，均把玩「賭神戒指」，聲言玩牌宗旨是「輸人唔輸陣」、「有信心唔一定贏，但冇信心一定會輸！」，期間對戰Ricky時更主動要求：「你唔好因為我係女仔而錫住我！」她被Ricky評為「偷雞好兇狠」的保守型玩家外，更令方力申高呼：「我唔信女人喇，依家！」

另外，被稱為「愛偷雞」進擊型玩家的JW，自爆戲癮大發：「我恨攞最佳女主角！」外，又稱除了「被強姦」的角色外，其他角色也樂意挑戰，問到會否想演強姦者的角色時，JW笑說：「睇吓個對象係邊個囉，哈哈！」