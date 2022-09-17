郭奕芯升呢做最靚老闆娘　想男友多啲曝光齊吸金

藝人郭奕芯（Ashina）撐男友Brian Law尖沙咀新店今日下午（17日）開幕，現場邀請好友岑珈其及鄭伊琪、玄學家七仙羽（七師傅）等擔任嘉賓，七師傅亦有為店舖開光及灑淨。

Ashina今日以老闆娘身份出席，被記者拍照時更心急拉埋男友齊齊影，問到如此着急是否好事近？她説：「嚟緊佢會開自己Channel，想幫佢多啲曝光，既然我哋都公開咗。（情侶檔出活動一齊吸金？）吸到就吸，要靠師傅幫幫忙。」至於七師傅就似乎非常滿意這位未來女婿，大讚對方：「靚仔、高大、有禮貌、勤力同心地善良等，呢個男人嫁得過。」

問到Ashina是否已準備待嫁？她甜笑説：「我覺得佢係一個值得付托終身嘅人，以前會覺得事業為重，因為未搵到一個值得依賴嘅，當我依家搵到我覺得隨時都Ready，但我哋大家都有共識，希望生意穩定啲先。」她更表示結婚後一定會生B，現在最重要的是先搵奶粉錢。

至於七師傅則透露剛拍完兩部電影，她笑指拍電影並不好玩：「好辛苦，要捱通宵之餘又要不停重拍。」問到她拍戲有沒有底線？她說：「除衫就肯定唔會，因為冇身材，（接吻戲？）唔會，本身有一套有接吻戲，我接受唔到，要借位，因為拍之前又要刷牙，搞一輪好麻煩，同埋要同一個陌生男人好難做到。」問到接吻器對手是誰，她搞笑地説：「對手唔靚嘅！」