李克勤幫學員拉票失敗　決定同李榮浩絕交！

歌手李克勤去年為《中國好聲音》第10季擔任導師，首次出任導師的他最後更成為「總冠軍」。今年他挾「總冠軍導師」之名，冧莊為節目出任《中國好聲音2022》導師。節目於（16日）播出第7集，結束盲選階段後，終於進入第2賽段，導師戰隊PK賽開幕。克勤戰隊率先應戰梁靜茹導師戰隊，他集結的6位學員可謂是優勢鮮明、各有所長。

克勤早已做好了學員匹配，在首輪獲勝穩定了軍心後，為了戰隊和學員考慮，早早派出當時身體狀態不太好的梁玉瑩，表示不想其票數被病情影響。克勤不僅幫助她從600百多首歌中選曲，綵排時也一直耐心安慰，直至投票結束才向觀眾說明學員生病的情況，表示舞台只有一次不會讓觀眾去體諒歌手。

克勤對學員是全力支持，更在自己戰隊學員蝶長與對方學員平票的時候，主動給擁有關鍵一票的另一導師李榮浩按摩，還真誠表示如果以後李榮浩到香港開演唱會，自己不僅可以做特別嘉賓還可以當司機。儘管最終結果都未能成功，一向幽默感十足的他再次大放笑彈，在採訪中調侃說決定不跟李榮浩講話。導師間的互動也十分有睇頭，同時克勤的付出與行動，學員與觀眾都看在眼裏，多次贏得了現場的敬佩與尊重。

而克勤的《勤聲日記》中還記錄了盲選幕後，他迫不及待地見戰隊學員，逐一介紹自己帶的專業團隊，擁有這樣為戰隊保駕護航的導師真是太幸福了。此外，克勤雖然忙於教導學員及錄製節目，不過由於人氣高企，早前他接連受邀出席3個中秋晚會，為晚會帶來無限驚喜。3個中秋晚會的演出，令克勤立即登上各大網絡平台的熱搜位置，當中更是熱搜榜第一位，人氣十足，網民紛紛留言「一首歌根本不夠聽」、「李克勤唱得很燃，唱出了對生活的期望」、「李克勤實在是太帥了。」