炎明熹確診康復後首開腔獻唱　尷尬跳舞獲讚可愛

女團After Class成員炎明熹（Gigi）、鍾柔美、姚焯菲及詹天文、今日（17日）為節目進行錄影，早前確診新冠肺炎的Gigi康復後首度開腔獻唱，她表示經過一段時間休養，聲音逐漸好轉：「我好感恩，雖然未好得晒，但呢個階段已經好好。（擔唔擔心影響唱歌？）初時有啲，但擔心唔嚟，所以都係順其自然，唔好畀自己把聲太大壓力。（有冇食咩開聲？）我有飲蛇膽成分嘅中藥同飲蜂蜜水。」她又指同場見到草蜢也有向他們請教唱歌技巧。

另外，Gigi在社交網上載新歌《Hat Trick》的跳舞片段，被網民大讚可愛，她無奈地說：「如果可以，我唔想放上網，跳得有啲尷尬，而且我NG咗幾次，對幫我拍片嘅哥哥唔係咁好意思，最後將呢條跳得唔算太差嘅片放上網，我自己對跳唱冇乜信心，但都想挑戰吓。」而擅長跳舞的鍾柔美也有將該歌的跳舞片放上網，但她對自己表現不太滿意：「因為隻舞我只係學咗2、3個鐘，而且又跳錯咗舞步。」

提到好友姚焯菲將於9月22日生日，3人表示有準備禮物，詹天文說：「我知道佢鍾意某啲時尚品牌，所以買咗幾份禮物畀佢，不過今日冇帶嚟，會之後畀佢。」