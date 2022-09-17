黃妍新歌MV塑造夢幻時空：借咗一架好似日本的士嘅車影

歌手黃妍推出新歌《7月24日大道》，MV方面則大玩文學、文學、音樂的創作實驗，導演Pazu特別以村上春樹《1Q84》的故事主角用青豆與天吾來講述從混沌到尋回自己的故事，並由Cath與盧鎮業（小野）分別飾演青豆與天吾，實行將《1Q84》與歌曲之間一脈相通的孤獨感接通。

Cath說：「兩本小說嘅都有一啲共通點，而最重要嘅一點係兩者帶出嚟嘅孤獨感，所以我哋透過新歌表達嗰份混沌同孤獨感，而MV就以《1Q84》作背景，透過影像帶出呢份感覺。」又指導演Pazu是村上迷，所以當他知道她和唱片公司的概念後就極度興奮！更以導演的獨有角度，製作靚MV，當中更有《1Q84》主角青豆與天吾的出現。

在MV中小野扮演天吾，Cath覺得對方是不二之選，她說：「小野有天吾嘅氣質，真係喺日本漫畫走出嚟嘅男孩子一樣，所以我哋搵咗佢嚟演出，估唔到喺埋位之前，佢都係睇緊《1Q84》，好感動！好似成個團隊都好into《1Q84》件事裏面。」

MV的整個氛圍塑造成日本的時空一樣，就連她身處其中都覺得好夢幻：「我哋借咗一架好似日本的士嘅車嚟拍攝，另外有個場景，喺亞視廠景望出去會望到幾個煙囪，嗰個環境好唔似喺香港，好似喺日本。」不過最教她興奮的，要數在龍山隧道拍攝的場口：「我哋包咗條隧道，喺裏面來回游走拍攝，嗰陣其實已經係凌晨3、4點，又着住啲好厚嘅冷衫，再加件褸，熱到想死。雖然熱到癲咗，但已經豁咗出去，同埋未試過喺隧道拍嘢，好好玩，成個人反而好精神！而且出嚟效果好靚，大家都為個成果而好開心呢！」