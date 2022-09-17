侯雋熙《聲夢傳奇2》積極備戰　挑戰攀石騷麒麟臂

無綫節目《聲夢傳奇2》今晚（17日）播出的新一集，是10強學員要施渾身解數，以爭奪決賽最終5個席位，賽制以每兩個單位學員為一組，進行一對一即時淘汰，故學員為爭取決賽席位積極備戰，當中「怕醜仔」侯雋熙（Duncan）及大熱之一的任暟晴（Jasmine）最「出力」，分別挑戰攀石及跆拳道，以提升霸氣及幫助減壓。

導師布志綸（Alan）指Duncan本來潛力無限，只是未能克服潛藏內心的「恐懼Monster」，為幫助Duncan「我超越我」，總監陳奐仁找來人稱「蜘蛛女」的世界速度攀爬及健美小姐冠軍鄭麗莎（Lisa），和Duncan進行一對一攀石特訓，更指導他如何操出「最強Body」其實他本身「爆肌度」已逾九成，因有「麒麟臂」及「朱古力肌」等，獲Lisa盛讚「Energy好勁」！

另外，Jasmine在昔日戰友Crystal（梁芷菁）陪伴下玩跆拳，表面斯文的Jasmine玩得有板有眼，更能一腳踢爆木板，連她自己也想不到，Crystal笑指對方有「女漢子」特質外，兩人談起相處點滴時更忍不住爆淚。Jasmine感激Crystal教曉自己要更樂觀：「任何事佢都搵到一樣好嘢抽出嚟睇，我好多嘢都睇開咗好多，同埋識諗咗好多。」