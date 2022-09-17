大島璃乃　清麗健康美

寫真女優大島璃乃人如其名擁有一對大奶。（互聯網）

經歷呢段抗疫日子之後，相信好多人都明白都身體健康嘅重要性。提到健康，欣賞充滿健康活力嘅靚女，相信亦係好多男士嘅興趣，今日就為大家帶嚟一位又健康又清麗嘅美人兒，佢就係大島璃乃喇！

充滿陽光活力

有研究指出，男人每日欣賞火辣美女嘅照片或影片，能夠延長壽命，而日本寫真界就有好多靚女畀大家欣賞，睇得多唔知可唔可以長命百歲呢？不過寫真界咁多靚女，一時之間真係唔知睇邊個好喎！咁大家不妨留意一下各種選美活動嘅得獎佳麗，好似大島璃乃就係其中一位。

今年21歲嘅佢，成個人都充滿青春活力同陽光氣息，而且氣質清麗溫文，予人一種清新脫俗嘅感覺。身材方面亦令人精神一振，原因係胴體纖巧，肌膚雪白滑溜，上圍擁有一對分量十足嘅E Cup美巨乳，配合埋條水蛇腰，簡直係無可挑剔！近期佢更勤力做運動，身上嘅肉地愈嚟愈結實，睇落火辣又充滿健康美！

敬業樂業

璃乃喺2017年參加制服模特兒選美活動後，被藝能事務所睇中而成為藝人，發展亦相當順利，除咗參與演出舞台劇《祭典後，記憶前》，之後仲殺入電視台演出劇集《音轉》，到上年佢嘅事業發展更進一步，成為電影《蛹之中》嘅女主角。由於人氣夠高，形象又夠健康，故被挑選成為2020年大型運動會負責群馬縣桐生市嘅火炬傳遞手，接完個火炬旺一旺之後，更喺選美活動「Miss Magazine 2021」奪得「評審特別獎」添！

近期璃乃除咗拍寫真，亦忙於為電視節目《王樣之中午餐》擔任記者一職，不過阿妹仲嫌自己唔夠忙，話要進修英文，咁就可以令自己所報道嘅範圍變得更加廣闊，真係敬業樂業呀！

從大島璃乃嘅社交網中，大家可以睇到好多佢近期拍攝嘅性感寫真同影片，另外亦可以留意到佢嘅演出消息，粉絲們一定唔可錯過！

Profile

年齡：21歲

身高：5呎

三圍：34E-23-34