馬來西亞No.1仙氣女神

大家相唔相信一見鍾情呢？不過，無論你信唔信都好，當見到呢位嚟自馬來西亞嘅超人氣網紅婉婷（Valent）之後，就一定會被佢嘅魅力同激凸巨乳而深深吸引，即時愛上佢喇！

融化人心

本嚟都唔係好相信有一見鍾情呢回事，但唔少男網民都話，睇過馬來西亞網紅婉婷嘅自拍照分享後，都話紛紛墮入愛河。講得咁誇張，梗係即刻睇吓啦，點知真係令人不能自拔！理由相當簡單，樣靚身材正之餘，笑容仲甜到漏，簡直就係男士心目中嘅女神，叫人點可能唔愛上佢呢！

可能有人會話，男人嘅愛好膚淺，不過咁講法就真係太膚淺喇！事關婉婷唔單止識得用胸前深溝嚟吸睛，充滿溫暖窩心感覺嘅笑容，簡直係融化人心呀！而憑住仙氣十足嘅外形，溫暖嘅親切笑容，加埋玲瓏浮凸嘅身材，令佢人氣勁爆，兩個社交平台合共擁有超過120萬位粉絲，認真厲害！

春光乍洩

雖然迷人嘅外形能夠喺短時間吸盡人氣，但作為網紅係仲未夠嘅，否則網民好快就會睇厭。婉婷亦深明此道，故此經常搞搞新意思創作唔同嘅自拍主題，好似化身成路邊燒烤檔嘅巨乳女檔主、性感農村女、茶莊泡茶美女等，不過講到最惹起哄動嘅，就係一張捉象棋嘅相片。可能有人會覺得捉象棋之嘛，有幾吸引呀？如果咁諗嘅話就大錯特錯喇，事關酥胸半露嘅佢，本嚟已經贏盡目光，當大家留心啲睇，便會發現佢原來春光乍洩，露出白色三角褲，令想入非非！雖然有明眼嘅網民話，阿妹係刻意扮走光，但係呢招卻相當成功，照片喺極短時間已獲得超過3萬個Like，呢啲咪叫做食腦囉！

婉婷嘅網名叫「valent_1314」，有逾250個貼文，擁有超過81萬位粉絲，當中有好多唔同造型嘅性感火辣照，更加唔少得嗰張捉象棋走光相啦，大家小心睇到流鼻血呀！