翻版瑪麗蓮夢露！邊個最神似？　香港性感女神都扮過

由前「邦女郎」古巴女星Ana de Armas主演的Netflix原創電影《金髮夢露》(Blonde)即將於本月底上線,此片是以荷里活影壇一代性感女神瑪麗蓮夢露(Marilyn Monroe)的真實故事改編而成。適逢今年是夢露離世的60周年紀念,現為大家盤點一下多年來在銀幕中扮演過「夢露」的女星。

Catherine Hicks —《夢露別傳》(1980年)

瑪麗蓮夢露短暫的一生充滿傳奇色彩,過往亦拍過多部電視劇或電影。其中包括1980年的電視電影《夢露別傳》(Marilyn: The Untold Story)。美國女星Catherine Hicks在片中精彩演譯夢露的一生,雖然她樣貌不似夢露,但演技搭夠。最終她獲提名《艾美獎》最佳電視電影女主角。

Susan Griffiths— 《夢露與我》(1991年)

若論邊個女星扮夢露扮得最神似,相信非美國女星Susan Griffiths莫屬!她於電視電影《夢露與我》(Marilyn and Me)中飾演夢露,有別於《夢露別傳》,此片的故事由自稱於1952年與夢露結過婚的美國作家Robert Slatzer出發。 由於Susan無論樣貌及身材都同夢露極為相似,因此荷里活鬼才導演昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)後來亦在《危險人物》(Pulp Fiction)中都要搵番Susan飾演懷舊餐廳中的夢露扮演者。

艾殊莉茱迪與美娜祖雲露—《夢露別戀》(1996年)

美國兩大女星艾殊莉茱迪(Ashley Judd)與美娜祖雲露(Mira Sorvino)都曾經在同一部HBO電視電影《夢露別戀》(Norma Jean & Marilyn)中飾演未入行前與入行後的夢露。其中艾殊莉在片中更有全裸演出。結果她們雙雙獲《金球獎》和《艾美獎》最佳電視電影女主角提名,但同時亦雙雙落敗。

米雪威廉絲—《情迷夢露7天》(2011年)

若論最多人讚賞的夢露傳記片就非電影《情迷夢露7天》(My Week With Marilyn)莫屬!美國女星米雪威廉絲(Michelle Williams)在片中飾演夢露,有別於一般夢露傳記片,故事純屬虛構講50年代已婚的夢露與英國影帝羅蘭士奧利花(Laurence Oliver)因合作電影《睡美人》(The Prince and the Showgirl)而發生的緋聞。《情》片上映時大獲好評,其中米雪更因精彩的演譯而獲《奧斯卡金像獎》最佳女主角提名,但最終被同樣是傳記片的《鐵娘子: 戴卓爾夫人傳》(The Iron Lady)的好戲之人梅麗史翠普(Meryl Streep)擊敗!

美國樂壇天后香港女星齊齊扮夢露

一代性感女神瑪麗蓮夢露在銀幕上的形象深入民心,其中香港女星以及美國樂壇天后都先後在銀幕上及MV中扮夢露戲中的經典造型!

香港3位選美出身的女星鍾楚紅、邱淑貞同伍詠薇都曾經在電影中模仿夢露在電影《七年之癢》(The Seven Year Itch)中裙被風吹起的經典鏡頭。其中1983年紅姑在《星際鈍胎》中風吹裙一幕最為經典!

除了港星之外,美國「流行音樂女王」麥當娜(Madonna)亦出名情迷夢露,經常模仿偶像的形象。最經典就是1984年她在歌曲《Material Girl》的MV中模仿夢露53年電影《紳士愛美人》(Gentlemen Prefer Blondes)演唱《Diamonds Are a Girl’s Best Friend》時的造型。不過去年娜姐亦因為扮夢露床上伏屍照拍雜誌封面而被網民炮轟不恰當。