【是日通勝】

農曆八月廿三

壬寅年 己酉月 甲戌日

吉時：凌晨1時至3時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午3時至5時

宜：祭祀、出行、理髮

忌：開倉、出財、嫁娶

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：11、20、35、36

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：財運不錯，但謹記知足常樂，切忌貪得無厭。

金牛座：運勢勝人一籌，保持低調，實行悶聲發大財。

雙子座：別讓自己變得自私，否則幸運之神會掉頭走。

巨蟹座：生活多阻滯，不妨放慢腳步，勿作重要決定。

獅子座：搵錢要依正路，勿鋌而走險，以免觸犯官非。

處女座：對伴侶要多包容，咄咄逼人只會令對方討厭。

天秤座：投資要量力而為，多作評估，切勿輕舉妄動。

天蠍座：人緣運不過不失，着啡色衫可增強個人魅力。

人馬座：感情生活愜意，但財運有點差，要量入為出。

山羊座：謹記鬥氣傷感情，有伴侶者要好好控制脾氣。

水瓶座：好人有好報，只要有一顆善心，可遠離衰運！

雙魚座：勿只顧享樂，有閒錢應拿來幫助有需要的人。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）雞 易破財

鼠：情緒不穩，趁周日出外玩，讓身心放鬆。

牛：精神欠佳，言行要小心，以免惹事生非。

虎：社交活躍，多接觸不同人，利事業發展。

兔：適合學習的一天，去書店打書釘有得着。

龍：是日沖煞，運勢低迷，好友可助你分憂。

蛇：有伴侶者要多關心另一半，勿愛理不理。

馬：人際關係好，跟夥伴通力合作易獲成功。

羊：找適合自己的放鬆方法，有助紓緩壓力。

猴：偏財運強勁，購物時易買到超值的貨品。

雞：財運低迷，謹記財不可露眼，提防騙子。

狗：人緣運不錯，保持笑容可讓你遇上貴人。

豬：桃花滿面，有異性向你示好，脫單有望。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

家居風水影響子女事業

孩子是一個家庭的未來和希望，父母都希望下一代成才，原來想讓子女快高長大、事業有成，家居中有些位置要特別留意。

‧臥室窗戶過多

臥室是休養生息的地方，如果臥室窗戶過多，室內的氣流處於不斷流動的狀態，容易給臥室引入陰穢污濁的氣息，可使孩子的情緒變得浮躁不安。

‧沒有獨立臥室

孩子漸漸長大依舊沒有獨立臥室，只能和父母一起睡或是到客廳搭床的話，可視為「居無定所」。這種環境下成長的孩子容易有一定的自卑感和負能量，不利身心健康成長。

‧臥室裝飾花哨

小朋友容易沉迷過於花哨的事物，因此若家裏或臥室有不同的貼紙或過花的裝飾，孩子易受環境影響，變得三心兩意，不思進取，不利學習。

‧家居雜亂

有些家長不太注意家中環境，常讓家裏堆放過多雜物，不及時整理，孩子長期處於這種雜亂無章的環境下生活，不利於身心的健康發展，做事會變得沒有條理，邋邋遢遢。