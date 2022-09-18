傳內地劇列「五不」指引禁用整容藝人　Baby王一博恐受累

女星Angelababy近期成了「是非女王」！有指內地劇集將執行「五不政策」，當中一項「禁止起用整容藝人」甚具爭議，有網民認為曾傳整容的Baby及王一博等將成「危險人物」，恐被傳聞拖累工作！當中Baby近日是非不斷，日前其新作公開宣傳片，她的演技再招話柄！

Angelababy在內地發展多年，保持人氣高企。日前她被偷拍食煙片段，形象受損，而適逢廣電總局推出新政策，對Baby亦可能有所影響！近月有指內地電視劇組需奉行「五不政策」，包括「軍旅劇不能拍愛情題材」、「藝人不允許用英文名，要使用身份證的真名」、「古代服裝要嚴格按照歷史，不能過於美化及誇張」、「嚴格挑選真面目演員，不可起用整容藝人」及「嚴格監督藝人納稅申報，名下開設之公司都要謹慎查核」。這印證了知名編劇汪海林早前的爆料，指有關方面要求有洋名的藝人需改回原名，Baby明顯受影響，但原來只限於劇集範疇，故其社交平台應不用改回中文名「楊穎」。

「醫療美容鑑定」惹質疑

除了名字問題外，「不可起用整容藝人」一項亦令不少網民聯想到Baby，因她入行前後樣貌分別極大，故多年來一直飽受整容傳聞困擾，她曾到醫院作「醫療美容鑑定」，惟之後被網民質疑所謂的「鑑定」欠缺公信力。由於未有實則定論，故不少內地製作公司都有共識，一些大型主旋律劇集大有機會棄用曾傳整容的藝人，以免拍畢劇集後「孭鑊」。除了Baby外，其前夫黃曉明多年來亦屢被指「變臉」，而近年同被整容傳聞籠罩的還有頂流小生王一博、「星女郎」張雨綺、被譽「4千年難得一遇美女」鞠婧禕等，統統被列入「危險人物」行列！

有指今次政策只限於電視劇，因管理電影的中宣部以及國家電影局暫時未有新安排。不過，早前受訪已揚言新片拒用「整容女星」的甄子丹，可算有先見之明，因為之後大有機會劇集及電影都會一致執行上述要求。

再披嫁衣開殺戒

Baby近年甚為「惹火」，是非纏身，而她去年底參演的網劇《漫影尋踪》宣傳短片近日曝光，亦慘成網民笑話！她在劇中身穿典雅的白色婚紗，化身新娘槍手開槍殺敵，雖然只得數張劇照及一條短片，但引起不少回響，有網民讚她剛柔並重，亦有不少網民批評其演技，指她眼神空洞，肢體動作生硬，似在拍手遊廣告多於劇集，狠批其演技令人尷尬。雖然新劇宣傳惹負評，但Baby的工作室繼續「年中無休」，昨日在社交平台為她有份參與的內地綜藝節目《聽說很好吃》做宣傳，大晒Baby新相，穿黑色短裙的她以白滑美腿搶鏡，實行以靚相蓋過是非！