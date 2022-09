日本女團HKT48及韓國限定女團IZ*ONE出身的宮脇咲良,今年5月2日偕IZ*ONE的舊隊友金采源及另外4名成員以新人女團LE SSERAFIM再戰韓國樂壇,但組合剛出道就因為成員金佳蘭爆出校園欺凌醜聞而惹爭議,所屬的HYBE事務所一直堅持讓她留在組合,至7月才宣布她退團,而組合今後將以5人陣容繼續活動。

而HYBE事務所將公開全長4集的紀錄片《LE SSERAFIM - The World Is My Oyster》,預告片日前曝光,當中包括5名成員第一次在公司見面,以及準備出道的過程,但在她們排舞及上台表演的片段都見不到金佳蘭的身影,相信是用CG特效將她的痕跡全部抹走,網民都感嘆說:「竟然可以將她完全擦走,實在太厲害了」、「製作組真的辛苦了」、「連一根頭髮都看不見,太神奇了!」