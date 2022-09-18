娛圈單打︱里奧勒度獨愛嫩模　肥溫好人卡收足一世

有一種愛，叫「友達以上，戀人未滿」；也有一種愛，叫「年年廿五歲」。萬人迷里奧勒度狄卡比奧25年前憑《鐵達尼號》走紅全球，跟「肥溫」琦溫斯莉在戲中愛得死去活來，但現實中二人始終無法撻着。從肥溫看里奧勒度的眼神，大家會知道，世界上有種友誼能夠超越愛情；而從里奧勒度換畫速度快過打針，每個女友必定不過25歲，大家也會知道，這對「鐵達尼CP」注定永遠不可能走在一起。

肥溫愛里奧勒度之心，地球人皆見。她去年接受英媒採訪時透露，因為疫情及工作關係，與里奧勒度已經3年沒見面，直到去年二人終於有機會碰面，飲杯咖啡閒話家常，她一見對方即忍不住爆喊。歌仔都有得唱：「能成為密友大概總帶着愛」，信焉！只是下一句卻是：「落花有意隨流水，流水無心戀落花」罷了。

最經典是2009年二人第二度合作電影《浮生路》，肥溫奪得金球獎最佳女主角，她在台上直接向里奧勒度示愛：「我很高興我能站在這兒，跟你說我有多麼愛你。過去13年來，我一直全心全意愛你，真的！」里奧勒度亦「禮尚往來」，不諱言二人是對方一生不可或缺的支柱，不過反應就冷靜得多；2016年里奧勒度首封奧斯卡影帝，肥溫不僅到場支持，更在名單揭曉一刻飛彈送抱。

不過靚仔就是任性，里奧勒度這隻冇腳雀仔，47歲仍不肯定下來，上月跟剛滿25歲的嫩模Camila Morrone分手，結束5年情，「25歲魔咒」亦不脛而走，皆因其歷任女友都不會超過25歲。他挑女友的口味始終如一，必須身材火辣高挑，年輕貌美。充滿古典美的琦溫斯莉顯然不達標，25年前無法撻着，25年後更不可能。倒不如疊埋心水做紅顏知己，這份愛反而可以歷久彌新！