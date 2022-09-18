黃凱芹紅館騷冇錢賺兼超時罰款　嘉賓周慧敏台上玩踢爆

「情歌王子」黃凱芹（Chris）為慶祝入行35周年，昨晚（17日）在紅館舉行《細聽•黃凱芹35周年演唱會》，蔡一傑、湯寶如、葉童、黑妹李麗霞及Uncle Ray等前來捧場。Chris身穿閃爆西裝及斗蓬，連唱多首經典歌包括《請你回來》、《焚情》和《若生命等候》揭開演唱會序幕。相隔10年再開騷，Chris表現興奮，稱今次個唱從籌備到準備、構思和綵排只花了50日，他說：「難得喺紅館，雖然搭台後僅夠時間踏台板，但點都要嚟！」他感激歌迷35年來對他的支持，特別多謝Uncle Ray前來睇騷，他說因沒有準備英文歌，故與觀眾一起合唱《We Will Rock You》送給Uncle Ray。之後又擔心Uncle Ray悶和眼瞓：「如果凍和音響太大，我叫紅館較細冷氣和音響。」

Chris稱初入行時被叫「怕醜草」，以前粉絲會在地鐵、電台門口及寶麗金錄音室男廁門口等他，因他每次都匆匆忙忙離開，粉絲經常投訴，他形容是美好的回憶，感激粉絲35年的默默守候。Chris稱在CASH協會登記的作品共有209首之多，笑言要作多幾首才收工。唱到入行第一首派台歌《再遇》時，Chris感動到邊唱邊抹淚。演唱會嘉賓是多年好友周慧敏（Vivian），2人合唱一曲《情未了》，Vivian即講笑叫Chris將抹過鼻水的紙巾掟出去：「依家興咁，你太耐無返嚟啦！」Chris秒回：「興流鼻涕？無諗過唱呢首歌會搞成咁。」有「玉女掌門人」美譽的Vivian，不介意公開談論自己今年55歲，因保養得宜，晒出香肩和長腿依然魅力四射，永遠「玉女掌門人」當之無愧。2人台上回帶以前在電台做節目飛紙仔的開心回憶，Vivian爆料：「有次你嬲咗我，臉色變炭黑，仲用隔板擋住唔要睇到我，初時唔知咩事，後尾諗到，因為買兩支汽水我欠你$3.6，再次同你道歉。」之後2人合唱《劍合釵圓》，相當破格。

演唱會最後超時15分鐘完騷，被罰5位數字，Chris直言感到不好意思。對於演唱會落淚，他認自己悲從中來，覺得只開一場未夠喉，提到今次舞台設計要符合新規格，沒有升降台及機關，笑說：「舞台好似行山，好多斜坡，又似單車賽道傾斜，所以都要小心，尤其dancers。」今次找來多年好友Vivian擔任嘉賓，Chris表示對上一次2人合唱是5年前Vivian的30周年演唱會上，提到Vivian爆他被激嬲，Chris說：「我唔記得有嬲過，嗰時電台同事都話我唔請食嘢，其實我會車人放工返屋企，食嘢又係我畀錢。（今次開騷冇錢賺？）係呀，如果加場就有錢賺，但搭唔切個台，所以無法加場。」