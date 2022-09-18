安俊豪預告「處男」個唱瘋狂騷肌：希望同事畀多少少布我

歌手安俊豪（Simon）昨晚（17日）出席慈善音樂會，將於11月首次開個人演唱會的他，表示心情既緊張又期待，他說：「係超級期待，18歲參加《亞洲星光大道》到依家都13、14年，一直好期待有自己嘅騷，其實上年差唔多時間同兩位師妹一齊開騷，發覺真係好鍾意舞台，就嘗試問吓公司會唔會有意幫小弟做個演唱會，公司都好支持仲加碼今年幫我出咗4首歌，再加埋演唱會，今年真係好充實。」他指到時會有跳唱快歌，而本身為健身教練的他正積極操肌：「其實教人操同自己操好唔同，教人操自己唔會戒口，但自己要操乾身又另一回事，我本身係一個好鍾意食嘢嘅健身教練嚟，哈哈。」他指現已操至4舊「朱古力」，仍要加倍努力務求到時以完美身形示人，問到屆時會否騷肌？他笑稱：「我都應該有啲布着嘅，希望同事畀多少少布我啦，哈哈。」

另談到早前有報道指他因疫情影響被迫轉行送外賣，他對此表示：「其實個報道有啱有唔啱，我真係有做過但我又真係未轉行仲唱緊歌。」他指當時父親剛過身，頓時肩負起家中經濟重擔的他曾一天打5份工：「嗰陣早晚返工放工時間就揸車，早午晚餐時段送外賣，下午空檔時間就做物流，勉強維持到屋企運作。（全日喺架車度？）差唔多住喺架車度，瞓醒就開工，只會食飯時間返屋企。」前後經歷了2年刻苦生活的他，因健身室重開終於可重回教練工作，他指剛度過生日的母親今早對他的一番話令他非常感觸，他説起時更眼濕濕：「我之前問佢有乜生日願望，佢話個願望達成咗啦，就係唔想我揸車，佢唔想我繼續捱，依家見我健身教練嘅副業發展得唔錯，佢都好開心。」