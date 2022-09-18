【心理測驗】美味飯糰　揭示內心需要

雖已入秋，但高溫卻遲遲不退，在猶如蒸爐一般的天氣下，涼菜、壽司都成為大家的開胃之選，而方便又美味的飯糰亦是受歡迎的食品之一，而單單一個飯糰，可以看出大家的內心需要。快從來自日網「ananweb」的心理測驗，找出被白飯所包圍的需求影射啦！

【問題】

請從以下4種飯糰中，選出你最喜歡的一種口味。

A.三文魚籽

B.梅子

C.三文魚

D.明太子

【結果分析】

A.需要愛情

現在的你需要一個從愛情中尋找自我的機會，對於這段愛情，你要的不僅是甜甜蜜蜜，更想要一個靈魂伴侶。或者你很快就會有機會重新評估自己的生活方式，發現新的自我，而珍惜所有的人際關係，可以令你的內心愈變愈美。

B.需要決斷

缺乏行動力的你似乎在逃避着一些事情，現在的你非常需要一刻的果斷來解決所有被你所擱置的事，只有作出抉擇，才可以進入下一步。要知道想得到一個理想的結果和未來，逃避只會令你止步不前，有時候就需要勇敢地選擇，不要想得太多，人生總要有所取捨。

C.需要友情

你需要的友情並不是花天酒地，而是與真正關心你的人建立真正的友誼。對於應該與甚麼人交往，以及如何相處這個問題，你需要找到自己的答案。在友情中，你會感到快樂和自在，亦不必強迫自己必須與他人交流，但要努力相信對方釋出的善意。

D.需要領導力

個性低調的你，並非是一個愛出風頭的人，但在不久的將來，你將有機會成為一個帶領者。或者一開始你會感到不知所措，但作為一個領導者，你要學會的是知人善任，發揮團隊的力量完成任務。充分發揮自己的能力，令你的每一天都過得更為充實。