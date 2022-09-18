甄采浠孖師妹開騷　觀眾太熱情重重包圍走唔到

藝人甄采浠夥拍兩位同門師妹蘇家欣及李妍昨晚（17日）舉行慈善騷，更邀得王梓軒、鄭世豪及安俊豪任嘉賓。先有李妍與王梓軒合唱英文歌《Shallow》，女方更在台上自爆與對方相識一周年。至於一心撐師妹的安俊豪就與蘇家欣合唱一曲《不該》，騷後大讚師妹有進步。輪到鄭世豪與甄采浠合唱《開心速遞》時，台下觀眾更紛紛站起來大合唱。去到音樂會尾聲時，三位女生再次一輪勁歌熱舞，更邊唱邊走到台下與觀眾零距離接觸，觀眾們亦把握時機，紛紛捉住她們握手及合照，由於觀眾太過熱情，最後要勞煩現場工作人員解圍，甄采浠才能走回台上與兩位師妹會合。

騷後三人亦大呼未夠喉，身為大師姐的甄采浠說：「雖然我叫做師姐，但喺台上佢哋經驗比我多，我先係師妹。」身旁兩位師妹即大讚師姐夠細心，蘇家欣説：「浠姐照顧得我哋好足，仲特登買清音丸畀我哋開聲，又畀咗佢用開嘅Cream我哋搽面，因為近開騷太緊張，出咗好多痘痘。」對於被師兄安俊豪讚進步不少，李妍説：「經過上年一戰，我都覺得自己進步咗，其實我覺得最主要係要投入個騷，唔好恐懼要Enjoy the show！」她表示正因玩得興起於是齊齊走落台與觀眾打成一片，問到會否擔心觀眾太熱情不小心被揩油？甄采浠指相信現場工作人員會控制秩序：「唔驚嘅，其實好多係小朋友，佢哋好多都電視撈飯，原來高小姐（無綫處境劇《愛·回家之開心速遞》內角色）好受歡迎㗎。」