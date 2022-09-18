徐熙娣偕女兒出席活動　指沒興趣看母親主持節目

台灣女星徐熙娣（小S）於昨日（17日）偕同女兒「許老三」許韶恩在台北出席代言活動，原來這是年僅10歲的許韶恩首次擔任代言人，有傳代言費達台幣500萬（約港幣126萬），小S只說會把代言酬勞幫女兒存好。然而許老三接受訪問時全程發揮「童言無忌」的作風，嚇得小S說短期內不會再帶她出席公開活動！

台灣綜藝天王吳宗憲日前對於小S和自己同樣角逐金鐘獎綜藝節目主持人，即說：「我真的不知道她回到藝能界！」昨日小S明顯有備而來，回應稱沒有生氣，自己的確離開螢光幕一段時間，是姐姐徐熙媛（大S）督促她重拾主持棒外，她直言想得金鐘獎。問到會否跟大S一起出席金鐘獎，她說：「大S說我可以跟歐巴（具俊曄）一起走金鐘紅地氈，我就說，難道每一個獎都要找歐巴現身嗎？因她不想曝光，我也不想露腰露乳溝那種事了。」

不過在旁的許老三卻「倒米」，稱沒興趣看母親主持的《熙娣想聊》及《康熙來了》，平常看得最多的是吳宗憲的節目，認為雙方小S跟吳宗憲的主持風格相似，故得獎機率差不多。許老三被問到喜歡男生的類型時，她說：「要高又帥，不能跟爸爸一樣鼻頭大！」外，問她喜歡的類型是否像台灣網紅展榮或展瑞那類時，她竟說：「可是他們長得一樣，而且等我長大，展榮展瑞就去世了！」嚇得小S狂代女兒道歉並祝展榮展瑞長命百歲！