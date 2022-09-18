500人中脫穎而出　藝媛《毒梟聖徒》破格演出成熱話

韓星河正宇、黃政民與朴海秀主演的Netflix劇集《毒梟聖徒》於9月9日上架，在公開第5日登上串流平台全球節目收視榜第3位，又在韓國、香港及台灣等14個國家及地區的收視榜稱冠，劇集的反應好，亦令演員成為網民討論對象，其中與黃政民一起開投資說明會詐騙的女子就令人留下深刻印象，原來她就是女團Jewelry出身的藝媛。

藝媛於2015年與女星李泰林拍節目時互罵的風波鬧得滿城風雨，曾自稱是受害者的她被踢爆首先對李泰林無禮，令她形象插水，有近2年冇劇拍，之後亦是演配角為居多。而她今次原來是在500人中脫穎而出，飾演毒販夫人，有只穿內衣的露肉場面。

問到為何會選藝媛演這個角色，導演尹鐘彬坦言初時也認不出她就是藝媛：「有好多人來試鏡，因為《毒》劇只有好少女人演出，所以選角要特別慎重，我們最後選了3個人，其中一個人說她是Jewelry前成員，我那時候才知道，身邊好多人都反對由她來演，大家覺得她在綜藝節目的形象令人印象太深刻，會令觀眾無法投入，但我完全沒有發現她就是那個藝媛，我相信觀眾也是這樣。」