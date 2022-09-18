李壁琦已婚3年未有生育計劃　可嵐細仔三個月大要餵人奶

藝人李璧琦（Becky）今日出席慈善活動，已婚3年的她透露暫未有生育計劃，亦無意領養小朋友：「我一直有助養孤兒，其中一個係內地女仔，佢細個畀動物咬爛塊臉，我曾經安排佢嚟香港醫治，最近收到個好消息，佢成功考入大學，我真係覺得好安慰，我同佢視像傾偈都忍唔住爆喊，一般助養小朋友只係助養到18歲，但我同老公商量過，決定繼續負責佢五位數嘅學費同生活費。」另外，Becky表示明天推出新歌，原計劃同日將MV上架及在網上跟粉絲互動，但因撞正英女王喪禮，故決定押後上架。

可嵐今日現身慈善活動，早前未婚產子的她表示細仔Henrik已經三個月大，由於要餵人奶，每隔四小時便要揼一次奶，故每次出活動都要計準時間：「醫生話BB都算大隻，可以減少啲奶嘅份量。」她又指大仔Eugene非常愛錫弟弟：「佢有幫手湊BB，隔日就會同佢一齊游水，佢好保護BB，睇得出好有愛。」她稱為培養大仔的愛心及耐性，她安排對方參加犬隻訓練師比賽。另外，問到何時舉行婚禮，曾經歷過離婚的她稱結婚簽字簡單，但離婚手續很受折磨兼傷感情：「一紙婚書並唔重要，無論係對小朋友定係對大家關係都影響不大，經過歲月嘅磨練先簽字，張紙會更硬淨。」