李佳芯執導短片1蚊都冇收　三顧草廬誠意打動張同祖出山

視后李佳芯（Ali）自編自導自演兼包辦監製、宣傳關注腦退化症的短片《伴》，籌備1年終於在今日（18日）正式面世，同時她宣布推出個人網上頻道，可算是「雙喜臨門」！於短片中身兼多職的她還碌盡人情卡，邀得導演張同祖（祖哥）飾兩父女，祖哥更於拍攝期間與Ali分享執導經驗，Ali今次可說由零開始，由於沒有製作經驗，故四出找幕後朋友幫忙，在籌備初期曾經因為壓力太大而萌生放棄念頭，她說：「初初以為慈善Project唔需要好多錢，所有嘢諗得太簡單，到叫人幫手做嘢時，發現要搵到合適嘅人做合適嘅崗位真係唔易，當下真係好徬徨無助，有時係到諗我咁辛苦為乜呢？老實講我一蚊都冇收，既然唔係為賺錢，點解我要攞苦嚟辛呢？」幸好最後找到電影編劇幫忙寫劇本，加上張同祖於幕前幕後也不遺餘力地幫忙，令Ali放下心頭大石。

由於祖哥近年已鮮有於幕前亮相，Ali今次能夠成功邀請到祖哥飾演父親角色，過程可謂過五關斬六將：「我托朋友介紹聯絡佢幫手時，佢真係唔知我係邊個嚟，亦冇睇過我嘅作品。我send資料畀佢，過咗幾日見冇回音，我就膽粗粗約佢出嚟飲茶以表誠意，第一次見面佢已經比咗好多劇本上嘅寶貴意見，最後見多幾次面後，終於打動到佢幫忙演出。」更大讚對方不但沒有計較酬勞，於拍攝時無私分享執導經驗：「言談間佢灌輸我知電影究竟係咩一回事，話畀我知對每個作品嘅要求同高度，我喺佢身上睇到佢對電影嘅每一份執著同熱誠，十分敬佩。」

而Ali原定打算舉行首映禮廣邀長者及傳媒觀賞，奈何疫情現時仍反覆不定，最後決定把首映移師網上發布：「諗深一層，搞首映最多都係幾百人入場睇，但呢個project受眾更多先會令成件事更有意思，所以最後選擇以網上形式搞首播，大家都可以免費睇到，影響力先會更加大！」