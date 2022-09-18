顧定軒28歲牛一　粉絲買巴士燈箱賀壽喊濕幾個枕頭

藝人顧定軒明日（19日）28歲生日，今日趁公眾假期，與數十粉絲於中環提早慶生。今年有支持者自費做生日應援，買下巴士燈箱等為他賀壽，令他感動不已，顧定軒說：「尋日喺社交平台收到呢個消息，真係好感動，太破費喇，喊濕枕頭呀！總之份份禮物收到都好開心。」

談到生日願望，他表示：「只係想生啲人個個開開心心，自己有多啲好嘅作品，遇到唔同嘅機會。（有咩慶祝活動？ ）都係同屋企人簡簡單單食餐飯，我好少會慶祝嘅，即使朋友約食飯，我都話千祈唔好買蛋糕同唱生日歌，依家因為覺得好尷尬，年紀愈來愈大喇。」

他坦言過去一年「收埋自己」：「大家好耐冇見我，好似有少少收埋自己咁，今年過年終於搵到自己想發展嘅方向，就係做音樂。（ViuTV停工，你過往有幫佢哋拍劇，有影響嗎？）暫時我都未有劇拍，影響唔算太大，大環境好多嘢亦都控制唔到。依家做音樂自主性高，可以匿埋喺屋企寫啲嘢去抒發，依家做緊第3首歌，手頭出第1隻歌嘅。（咪有機會角逐新人獎囉。）冇諗呢啲嘢，只係有信心做好自己作品，其他嘢真係控制唔到，只希望用自己作品畀多啲能量人哋。」