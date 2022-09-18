Flying Spur Hybrid Odyssean Edition別注插電混能

為進一步滿足城市及低排放地區出行需，賓利(Bentley) 基於第3代 Flying Spur 四門豪華轎車打造車系中二氧化碳排放量最低車型，指的就是搭載插電混合動力的全新Flying Spur Hybrid，並特別為此車型推出以可持續物料車廂鋪陳的Odyssean Edition別注插電混能版，日前賓利香港—錦龍便將此車帶到香港。

抵港登場的Flying Spur Hybrid Odyssean Edition，所採用的可持續物料車廂鋪陳，包括由100% 英國羊毛製成的粗花呢飾面、較一般高光飾面減少使用 90%油漆的開孔Koa相思木飾面、可持續皮革及漸變色座椅Lofted Diamond 圖案繡線，靈感均是來自 EXP 100 GT 概念車，在宣示品牌可持續設計語言的同時，彰顯賓利工藝與特色。

動力方面，搭載2.9L V6雙渦輪增壓引擎和E-Motor電馬達組成的先進插電式混合動力系統，綜效馬力達544PS(引擎：416PS；E-Motor : 140PS)，峰值扭力750Nm。可4.3 秒完成0-100km/h加速，最高時速285km/h。綜合續航里程逾 700km，只靠純電行駛的話都有超過40km續航力。