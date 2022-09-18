獎門人︱黃宗澤被翻黑歷史　嬲爆怒睥蔡思貝

藝人黃宗澤（Bosco）、蔡思貝、陳煒、劉佩玥、蔡一傑及蘇志威等，現身最新一集《開心無敵獎門人》，眾人在遊戲中大擺性感甫士，其中陳煒Chok出誘人Pose扮拍內衣廣告，被笑指「推波助瀾」，Bosco則扮跳艷舞兼玩到腿張開，搞笑姿體動作惹得全場大笑，蔡一傑則連環擺出梅艷芳、羅文及陳百強經典Pose，最後更追加關德興招牌動作，非常過癮。

在「開心無敵估歌仔」環節中，眾人要估《K歌之王》時，當年唱《K歌之王》表現失準而留下黑歷史的Bosco，被大家揶揄「竟然估唔到」，搞到他一面尷尬回應：「我冇嘢講！」之後Bosco再遭攻擊，蔡思貝指着他大嗌「叔叔」，Bosco即時衝上台扮嬲怒睥蔡思貝，場面搞笑。

另外，「開心無敵彈遮遮」亦十分精彩，有備而來的陳敏之竟穿潛水衣上陣，成功搶Fo。即將升呢為人妻的陳煒被問到「遞交擬結婚通知書手續費」時，她竟然對此一無所知，反而黃宗澤忽然自爆：「我對婚姻概念好濃厚，啲人成日講一夜夫妻百二蚊，就百二蚊啦！」獎門人聞言不禁笑說：「我懷疑你交過錢！」可惜正確答案其實是305港元，大家齊齊受罰淋雨。另一焦點位是蔡一傑原來是泰文通，強勁程度甚至不用聽答案就能給出正確答案，並嫌棄獎門人泰文發音不標準，認真大膽！